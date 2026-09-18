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Туск раскрыл план: какие страны НАТО Россия может атаковать первыми

Польский премьер заявил о риске новых провокаций с беспилотниками и ракетами, и предупредил, что следующая зима может стать особенно тяжелой для Украины

18 сентября 2026, 07:25
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Кравцев Сергей

Россия в ближайшие месяцы может усилить атаки против Украины и одновременно попытаться проверить реакцию НАТО на инциденты на территории стран восточного фланга Альянса. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в комментарии Politico.

Туск раскрыл план: какие страны НАТО Россия может атаковать первыми

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

По словам польского премьера, разведывательные оценки Польши, Украины и НАТО указывают на возможность сценария, при котором российские беспилотники или ракеты могут оказаться на территории одной из стран Альянса.

Туск назвал соответствующие разведданные "очень последовательными и убедительными". Он допустил, что в случае инцидента Москва может представить произошедшее как случайность, рассчитывая на отсутствие жесткой реакции со стороны НАТО.

"Существует реальный риск того, что беспилотники или другие типы ракет могут попасть на территорию одной или нескольких стран НАТО на восточном фланге", — заявил польский премьер.

По его словам, подобные действия могут быть направлены на проверку готовности Альянса реагировать на потенциальные угрозы и на попытку создать разногласия между странами-членами.

Дональд Туск также предупредил о продолжении российских ударов по Украине. Он ожидает сложной осени и зимы, поскольку российские войска, по его словам, продолжат атаковать украинские города, инфраструктуру и логистические объекты.

Особое внимание, как отметил премьер, может уделяться складам, железнодорожной инфраструктуре и другим объектам, имеющим значение для украинской обороны.

"Пока что это Украина", — сказал Туск, однако добавил, что последствия атак могут затрагивать и Польшу из-за близости боевых действий к ее границе.

Отдельно польский премьер упомянул реактивные беспилотники, которые, по его словам, сложнее обнаруживать и перехватывать из-за скорости и высоты полета.

Статья 5 НАТО предусматривает принцип коллективной обороны, однако конкретный ответ на вооруженное нападение союзники определяют самостоятельно. Поэтому возможный инцидент на территории страны НАТО не означает автоматически отправку войск всех членов Альянса.

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Источник: https://www.politico.eu/article/donald-tusk-warns-accidental-russian-strikes-against-ukraines-allies-fall-and-winter/
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