Туск і Навроцький влаштували суперечку через пост про втрату польських територій

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск публічно розкритикував президента Кароля Навроцького через його публікацію, присвячену роковинам поразки Польщі у 1939 році. Приводом стало формулювання про можливу втрату території.

Туск та Навроцький. Фото: із відкритих джерел

17 вересня Навроцький опублікував у X повідомлення, пов'язане з роковинами радянського вторгнення до Польщі. У той день 1939 року Червона армія увійшла на територію країни зі сходу, тоді як раніше Польща зазнала нападу нацистської Німеччини із заходу. Історичні події спричинили окупацію польських територій двома державами.

"Ми – народ, який може втратити територію, але ніколи не втратить душі; може віддати територію, але ніколи не віддасть своєї Батьківщини", — написав польський президент.

Туск відреагував на публікацію та закликав Навроцького видалити її.

"Ми не збираємося поступатися ні шматком нашої території", — заявив прем'єр.

Президент, у свою чергу, не погодився, що його публікація була недоречною. Він послався на історичний контекст і зазначив, що 87 років тому Польща справді втратила частину своєї території.

Публічна суперечка відбулася на тлі заходів, присвячених річниці початку Другої світової війни та радянської агресії проти Польщі. Цього дня польська влада окремо згадувала жертв окупації, репресій та депортацій.

Розбіжності між президентом і прем'єром торкнулися не лише історичного формулювання. Туск скористався відповіддю Навроцького, щоб закликати президента звернути увагу на його законопроект щодо зниження цін на паливо.

Таким чином, історична публікація стала приводом для чергового публічного обміну заявами між двома найвищими представниками польської влади.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Туск розкрив план: які країни НАТО Росія може атакувати першими.



