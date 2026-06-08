Туск на фоне скандала в Польше обратился к Зеленскому и Навроцкому с особой просьбой

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Премьер-министр Польши Дональд Туск публично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Польши Каролю Навроцкому с призывом провести прямой и искренний разговор на фоне нового обострения в отношениях между двумя странами.
Кароль Навроцкий и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Дональд Туск свое обращение к президентам Украины и Польши опубликовал в социальной сети X 8 июня. Польский премьер подчеркнул, что сотрудничество между Варшавой и Киевом является стратегически важным как для обоих государств, их народов, тогда как любое противостояние работает в пользу Кремля.
Заявление Туска прозвучало на фоне скандала в Польше после решения о присвоении одному из подразделений украинских Сил специальных операций почетного наименования в честь героев УПА. После этого Навроцкий заявил о возможности лишения Зеленского ордена Белого орла, являющегося самой высокой государственной наградой Польши, которую украинский президент получил за развитие польско-украинского партнерства.
В украинских властях отмечают, что нынешние споры не должны повлиять на стратегические отношения между странами. Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что эскалация напряжения не отвечает интересам украинцев и поляков.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после скандала с УПА Зеленский сменил маршрут заграничных поездок и больше не летает через Польшу.
Также "Комментарии" писали, что Польша выставила для Украины условие из-за указа президента об УПА.