"Зеленський помилився": Польща виставила для України умову через указ президента

Польща розраховує, що Україна перегляне рішення про присвоєння одному з підрозділів ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи указ президента України Володимира Зеленського.

Радослав Сікорський. Фото з відкритих джерел

Радослав Сікорський під час зустрічі з мешканцями Люблінського воєводства визнав, що історичні питання між країнами залишаються складними та емоційно чутливими.

"Володимир Зеленський припустився помилки", — відповів міністр на питання місцевих жителів щодо указу Зеленського.

Сікорський заявив, що Варшава очікує від Києва врахування польської позиції. На його думку не всі українські герої мають бути вшановані.

"Я очікую, що українська сторона врахує наші чутливі моменти. Вони асоціюють УПА з опором проти радянської влади, тоді як ми асоціюємо її з Волинню", — наголосив Сікорський.

Крім того польський міністр повідомив, що між сторонами тривають закулісні консультації. За його словами Польща, не прагне ескалації, однак "має право на розчарування" та очікує певного коригування рішення української сторони. Також глава польського МЗС застеріг від впливу російської пропаганди на двосторонні відносини. На його думку, розкол між Києвом і Варшавою вигідний передусім Москві, яка намагається використовувати історичні суперечності для послаблення союзників.

Нагадаємо, що критика з боку Польщі загострилася після указу Зеленського від 26 травня, яким Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ було присвоєно почесне найменування "імені Героїв УПА". У документі наголошувалося, що рішення ухвалене з метою відновлення історичних традицій українського війська.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Польщі через указ Зеленського про "Героїв УПА" закликають заблокувати вступ України до ЄС.

Також "Коментарі" писали, що Україна відповіла Польщі через скандал з підрозділом "Героїв УПА".