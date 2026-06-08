Туск на фоні скандалу у Польщі звернувся до Зеленського та Навроцького з особливим проханням

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск публічно звернувся до президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Кароля Навроцького з закликом провести пряму та щиру розмову на тлі нового загострення у відносинах між двома країнами.

Кароль Навроцький та Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Дональд Туск своє звернення до президентів України та Польщі опублікував у соціальній мережі X 8 червня. Польський прем’єр наголосив, що співпраця між Варшавою та Києвом є стратегічно важливою як для обох держав, їхніх народів, тоді як будь-яке протистояння працює на користь Кремля.

"Оскільки дипломатія не дала жодних результатів, я публічно звертаюся до президентів Кароля Навроцького та Володимира Зеленського про пряму та щиру розмову. Перш ніж емоції зруйнують нашу солідарність, яка народилася перед обличчям російської загрози. Співпраця відповідає інтересам як наших держав, так і наших народів, а конфлікт – інтересам Москви. Це, мабуть, очевидно для всіх нас", – написав Туск.

Заява Туска пролунала на тлі скандалу у Польщі після рішення про присвоєння одному з підрозділів українських Сил спеціальних операцій почесного найменування на честь героїв УПА. Після цього Навроцький заявив про можливість позбавлення Зеленського ордена Білого орла, який є найвищою державною нагородою Польщі, яку український президент отримав за розвиток польсько-українського партнерства.

В українській владі наголошують, що нинішні суперечки не повинні вплинути на стратегічні відносини між країнами. Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що ескалація напруження не відповідає інтересам українців та поляків.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що після скандалу з УПА Зеленський змінив маршрут закордонних поїздок та більше не літає через Польщу.

Також "Коментарі" писали, що Польща виставила для України умову через указ президента про УПА.