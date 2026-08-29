Туск назвав ключові місяці для війни в Україні

Росія може готуватися до нового витку ескалації, а найближчі сім-вісім місяців можуть стати критичними для безпеки України, Польщі та інших країн регіону. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи ситуацію із безпекою в Європі.

Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

За словами польського прем'єра, Варшава отримує сигнали, які свідчать про серйозну підготовку Росії до подальшого підвищення напруженості. Йдеться, як зазначив Туск, йдеться не лише про війну проти України, що триває, а й про потенційні загрози для всього регіону.

"Найближчі 7-8 місяців будуть критичними для безпеки України, Польщі та всього регіону", — заявив польський прем'єр.

Дональд Туск окремо звернув увагу на майбутні осінні та зимові місяці. За його словами, Росія розглядає цей період як ключовий та активно готується до можливого посилення протистояння.

"Відомо, що Росія дуже серйозно готується до ескалації напруженості – як у війні з Україною, так і у всьому регіоні, і що для Росії ця осінь та зима мають бути ключовими", — наголосив політик.

Польський лідер закликав недооцінювати подібні сигнали і максимально серйозно ставитися до можливого розвитку подій. При цьому він не розкрив конкретних деталей, які б дозволили оцінити характер передбачуваної російської підготовки.

Заява Туска прозвучала на тлі війни Росії проти України, що триває, і напруженості у сфері європейської безпеки, що зберігається. Польща, яка межує з Україною і є членом НАТО, розглядає російську агресію як одну із ключових загроз безпеці регіону.

Таким чином, найближчі місяці, за оцінкою Варшави, можуть стати періодом підвищеного ризику, а розвиток ситуації залежатиме як від дій Росії, так і від здатності України та її союзників протистояти можливій ескалації.

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