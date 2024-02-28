Туск не исключил закрытие границы с Украиной. Причины и сроки

Как сообщил Дональд Туск, сейчас Польша обсуждает с коллегами из Украины возможность временно закрыть границу. Речь идет об обмене товарами. Туск подчеркнул, что даже готов принимать более жесткие решения, однако исключительно по согласованию с Киевом, чтобы не провоцировать излишние напряжения между странами.

Дональд Туск

"Мы должны найти решение, которое будет долговременным",

– подчеркнул Туск.

Польский премьер также сообщил, что тема временного закрытия границы между Украиной и Польшей для обмена товарами 29 февраля обсудят с польскими фермерами на встрече.

Дональд Туск добавил, что уже имела место попытка ограничить поступление сельскохозяйственной продукции из Украины. Речь идет о том, чтобы без пошлин могло входить столько, сколько в среднем в 2022-2023 годах. При этом Варшава планирует предлагать Брюсселю вернуть ограничения по украинскому экспорту на довоенный уровень.

Напомним, с 20 февраля польские фермеры ужесточили блокаду на пунктах пропуска с Украиной. Они блокируют движение грузового транспорта, утверждая, что зерно, следующее транзитом через их страну, на самом деле в нем и остается. Именно поэтому фермеры терпят убытки.

Известно, что польские фермеры четыре раза высыпали продукцию из товарных вагонов, застрявших на железнодорожных станциях. Часть из рассыпанного зерна, которое должно было получить Марокко, придется утилизировать.

Вместе с тем известно, что польские и украинские члены правительства намерены встретиться в Варшаве, чтобы 29 марта обсудить проблему с блокадой.

При этом польские фермеры уже заявили, что если их требования по экспорту украинского зерна не будут выполнены, то они заблокируют границу и для движения пассажирского транспорта.



