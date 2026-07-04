Туск обратился к Киеву с новым требованием: какого шага от Украины ждет Польша

Польша ожидает от Украины конкретных действий для восстановления доверия в двусторонних отношениях. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск, комментируя обострение дискуссии между Варшавой и Киевом вокруг вопросов исторической памяти.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

По словам главы польского правительства, он получил несколько обращений от украинских политиков, в том числе письмо от бывшего президента Украины Виктора Ющенко. Туск сообщил, что экс-глава государства призвал обе стороны искать путь к примирению и не позволять историческим спорам определять будущее отношений.

Польский премьер подчеркнул, что согласен с необходимостью совместной работы над болезненными страницами истории. Вместе с тем он дал понять, что ожидает от Киева конкретных сигналов о готовности к деэскалации.

Особое внимание Туск уделил решению президента Украины Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений Сил специальных операций почетное наименование в честь Героев УПА. По мнению польского премьера, этот шаг оказался неудачным и лишь усилил напряженность между двумя странами.

"Мы ожидаем, что Украина сделает первый шаг после этого решения. Было бы хорошо услышать четкий сигнал из Киева", — отметил глава польского правительства.

Заявление Дональда Туска прозвучало на фоне очередного витка украинско-польской дискуссии по вопросам исторической памяти. Несмотря на существующие разногласия, Варшава продолжает подчеркивать важность сотрудничества с Украиной в сфере безопасности и поддержки в условиях продолжающейся российской агрессии.

Читайте также на портале "Комментарии" — лидер польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский призвал своих соратников добиваться блокирования вступления Украины в Европейский Союз. Соответствующее заявление содержится в его письме к членам партии, выдержки из которого опубликовали польские СМИ.



