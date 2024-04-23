Туск объяснил, почему Польша не передает Украине Patriot

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не может предоставить Украине систему противовоздушной обороны Patriot. Однако польский лидер подчеркнул, что его страна имеет другие виды вооружений, которые помогают Украине защищать небо. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".



Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников

На пресс-конференции в Варшаве Дональд Туск отреагировал на призывы передать систему ПВО Patriot, размещенную в Польше.

"Если речь идет о батареях Patriot, то у нас нет такой возможности. Короче говоря, мы не имеем в резерве батарей Patriot, и все это понимают", — сказал Туск.

По его словам, одна из систем ПВО находится в распоряжении армии США и была развернута вблизи города Ряшев для защиты западной помощи, поступающей Украине.

Премьер-министр указал, что пребывание оружия в Польше важно как для Украины, так и для защиты Европы, ведь, по словам Туска, страна стала "бастионом для защиты не только своих границ".

"Но существуют также другие виды вооружения, которые помогают Украине защищать небо, и здесь Польша и дальше будет оставаться активной", — добавил Туск, однако не отметил детали относительно этого оружия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Туск смущенно отреагировал на заявления президента Польши Дуды о готовности разместить ядерное оружие в стране.

Также "Комментарии" писали о том, что польские фермеры жалуются на закон о мобилизации в Украине. Главная причина недовольства поляков состоит в том, что на их фермах и предприятиях нехватка рабочей силы из Украины, в частности из-за снижения возраста призыва в ряды ВСУ.