Туск отметился резким заявлением о дальнейшей поддержке ВСУ: подробности скандала

Поддержка Украины в противостоянии российской агрессии напрямую отвечает национальным интересам Польши, поэтому она не должна становиться инструментом внутриполитической борьбы. Такую позицию высказал премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя дискуссию, возникшую после сообщений о якобы непубличной передаче Киеву зенитных комплексов Patriot.

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По словам главы польского правительства, независимо от того, какая политическая сила находилась у власти, Варшава всегда поддерживала Украину в сфере обороны. Он подчеркнул, что масштабная военная помощь оказывалась и раньше, несмотря на все связанные с ней риски, и никогда не являлась поводом для политических обвинений.

Туск отметил, что в Польше могут продолжаться дискуссии по историческим вопросам, двусторонним отношениям или миграционной политике, однако сотрудничество с Украиной в отражении российской агрессии не должно подвергаться сомнению.

Премьер подчеркнул, что поддержку Киева нельзя использовать как элемент предвыборной или партийной борьбы, ведь укрепление украинской системы противовоздушной обороны оказывает непосредственное влияние на безопасность самой Польши.

По его словам, каждая российская ракета, беспилотник или самолет, уничтоженный украинскими силами ПВО, уменьшает угрозу для польской территории. Именно поэтому помощь Украине является не только проявлением солидарности с соседним государством, но и важной составляющей обеспечения безопасности польских граждан.

В завершение Дональд Туск призвал политических оппонентов не превращать вопрос военной поддержки Украины в предмет внутренних споров. Он подчеркнул, что помощь Киеву долгое время оставалась общей позицией польских политических сил и не должна разрушаться из-за краткосрочных политических интересов.

Портал "Комментарии" уже писал , что, несмотря на определенное охлаждение политических отношений между Киевом и Варшавой, польский бизнес не уменьшает интереса к работе в Украине. Наоборот, все большее число компаний готовятся к реализации инвестиционных проектов, рассчитывая принять участие в масштабном послевоенном восстановлении страны. Об этом сообщает Bloomberg.