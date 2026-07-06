Туск відзначився різкою заявою про подальшу підтримку ЗСУ: подробиці скандалу

Підтримка України у протистоянні російській агресії безпосередньо відповідає національним інтересам Польщі, тому вона не повинна ставати інструментом внутрішньополітичної боротьби. Таку позицію висловив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи дискусію, що виникла після повідомлень про нібито непублічне передання Києву зенітних комплексів Patriot.

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За словами глави польського уряду, незалежно від того, яка політична сила перебувала при владі, Варшава завжди підтримувала Україну у сфері оборони. Він підкреслив, що масштабна військова допомога надавалася й раніше, попри всі пов'язані з нею ризики, і ніколи не була приводом для політичних звинувачень.

Туск зазначив, що в Польщі можуть тривати дискусії щодо історичних питань, двосторонніх відносин чи міграційної політики, однак співпраця з Україною у відбитті російської агресії не повинна ставитися під сумнів.

Прем'єр наголосив, що підтримку Києва не можна використовувати як елемент передвиборчої чи партійної боротьби, адже зміцнення української системи протиповітряної оборони безпосередньо впливає на безпеку самої Польщі.

За його словами, кожна російська ракета, безпілотник чи літак, знищені українськими силами ППО, зменшують загрозу для польської території. Саме тому допомога Україні є не лише проявом солідарності із сусідньою державою, а й важливою складовою забезпечення безпеки польських громадян.

На завершення Дональд Туск закликав політичних опонентів не перетворювати питання військової підтримки України на предмет внутрішніх суперечок. Він підкреслив, що допомога Києву тривалий час залишалася спільною позицією польських політичних сил і не повинна руйнуватися через короткострокові політичні інтереси.

Портал "Коментарі" вже писав, що попри певне охолодження політичних відносин між Києвом і Варшавою, польський бізнес не зменшує інтересу до роботи в Україні. Навпаки, дедалі більше компаній готуються до реалізації інвестиційних проєктів, розраховуючи взяти участь у масштабному повоєнному відновленні країни. Про це повідомляє Bloomberg.