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Туск подверг критике европейских лидеров: назвал важную ошибку в отношении Украины

Дональд Туск считает, что Европа могла избежать войны в Украине, если бы была лучше готова по вопросам безопасности.

сегодня, 13:30
Автор:
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Slava Kot
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Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что можно было бы избежать российского полномасштабного вторжения в Украину, будь ЕС лучше подготовлен к военному конфликту в Европе.

Туск подверг критике европейских лидеров: назвал важную ошибку в отношении Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников

Дональд Туск выступил на 16-м Европейском экономическом конгрессе в Катовице, где сделал несколько заявлений по поводу войны в Украине. По словам польского министра, Европа могла помешать войне в Украине.

"Сегодня Европейский Союз должен стать безопасным континентом благодаря собственным усилиям. Дело не в том, что в Украине должна закончиться война. Если бы Европа была лучше подготовлена, возможно, Россия не решилась бы напасть на нашего друга — Украину", — сказал Туск.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также в речи назвал Россию "злом", которое более опасно, чем недавняя пандемия коронавируса.

"Урсула фон дер Ляен была в авангарде борьбы с пандемией. Это был труд, который нас объединил. Мы должны осознать, что мы можем сделать больше в борьбе со злом, опаснее этого вируса", — сказал Туск в контексте войны в Украине.

В итоге Туск подчеркнул, что "Европа будет безопасной при условии, что небо над Европой будет неопасным".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Туск объяснил, почему Польша не передает Украине системы противовоздушной обороны Patriot. По его словам, одна из установок развернута в Польше и защищает места сосредоточения западной помощи Украине.

Также "Комментарии" писали о новом заявлении в Польше относительно украинских мужчин и возможности их возвращения в Украину. По словам главы МИД, для Польши это "нравственно неоднозначный вопрос".



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