Главная Новости Мир Польша Туск посоветовал европейцам брать пример с Польши: о чем идет речь
commentss НОВОСТИ Все новости

Туск посоветовал европейцам брать пример с Польши: о чем идет речь

Туск считает, что европейцам нужно еще поучиться у поляков, потому что те энергичные и смелые

2 января 2026, 07:31
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Премьер-министр Польши Дональд Туск посоветовал Европе и европейцам брать пример с его страны. Об этом чиновник сказал в новогоднем обращении, сообщает Polsat News.

Туск посоветовал европейцам брать пример с Польши: о чем идет речь

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Дональд Туск заявил, что очень гордится своей страной, Польшей, и ее достижениями.

Среди "десяти из тысячи" причин гордиться Польшей, названных премьер-министром, были, в частности, "безопасная и герметичная восточная граница" и "ответственная и жесткая политика в отношении предоставления убежища". 

"Пример для подражания для всей Европы, который привел к более чем 90-процентному снижению количества мигрантов, пересекающих наши границы", – добавил премьер.

Дональд Туск также назвал польскую армию "крупнейшей современной армией в Европейском Союзе", благодаря которой Польша и Европа защищены "от Востока". Он также упомянул об "эффективной политике борьбы с преступностью", благодаря которой Польша преследует, в частности, диверсантов, направленных россиянами.

Он также говорил о поддержке, оказанной двум миллионам украинцев, прибывших в Польшу после нападения России на Украину.

"Я имею все основания гордиться Польшей. И мои лучшие новогодние пожелания для Европы и европейцев звучат так: будьте как Польша – энергичными, смелыми и безопасными. Удачи", – завершил свою речь Туск.

Источник: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2026-01-01/nietypowe-zyczenia-donalda-tuska-dla-europy-badzcie-jak-polska/
