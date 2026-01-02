Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Премьер-министр Польши Дональд Туск посоветовал Европе и европейцам брать пример с его страны. Об этом чиновник сказал в новогоднем обращении, сообщает Polsat News.
Дональд Туск. Фото: из открытых источников
Дональд Туск заявил, что очень гордится своей страной, Польшей, и ее достижениями.
Среди "десяти из тысячи" причин гордиться Польшей, названных премьер-министром, были, в частности, "безопасная и герметичная восточная граница" и "ответственная и жесткая политика в отношении предоставления убежища".
Дональд Туск также назвал польскую армию "крупнейшей современной армией в Европейском Союзе", благодаря которой Польша и Европа защищены "от Востока". Он также упомянул об "эффективной политике борьбы с преступностью", благодаря которой Польша преследует, в частности, диверсантов, направленных россиянами.
Он также говорил о поддержке, оказанной двум миллионам украинцев, прибывших в Польшу после нападения России на Украину.
Читайте также на портале "Комментарии" — если лидеры государств Европейского Союза не примут решение о дальнейшей финансовой поддержке Украины, завтра Украину и Европу может ожидать кровопролития. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в Брюсселе заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом заседания Европейского совета 18 декабря.