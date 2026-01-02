Туск порадив європейцям брати приклад із Польщі: про що йдеться

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск порадив Європі та європейцям брати приклад із його країни. Про це урядовець сказав у новорічному зверненні, повідомляє Polsat News.

Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

Дональд Туск заявив, що дуже пишається своєю країною, Польщею та її досягненнями.

Серед "десяти з тисячі" причин пишатися Польщею, названих прем'єр-міністром, були, зокрема, "безпечний та герметичний східний кордон" та "відповідальна та жорстка політика щодо надання притулку".

"Приклад для наслідування для всієї Європи, який призвів до більш ніж 90-відсоткового зниження кількості мігрантів, які перетинають наші кордони", – додав прем'єр.

Дональд Туск також назвав польську армію "найбільшою сучасною армією в Європейському Союзі", завдяки якій Польща та Європа захищені "від Сходу". Він також згадав про "ефективну політику боротьби зі злочинністю", завдяки якій Польща переслідує зокрема диверсантів, спрямованих росіянами.

Він також говорив про підтримку двом мільйонам українців, які прибули до Польщі після нападу Росії на Україну.

"Я маю всі підстави пишатися Польщею. І мої найкращі новорічні побажання для Європи та європейців звучать так: будьте як Польща – енергійними, сміливими та безпечними. Удачі", – завершив свою промову Туск.

