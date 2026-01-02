logo_ukra

Головна Новини Світ Польща Туск порадив європейцям брати приклад із Польщі: про що йдеться
commentss НОВИНИ Всі новини

Туск порадив європейцям брати приклад із Польщі: про що йдеться

Туск вважає, що європейцям треба ще повчитися у поляків, бо ті енергійні та сміливі

2 січня 2026, 07:31
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск порадив Європі та європейцям брати приклад із його країни. Про це урядовець сказав у новорічному зверненні, повідомляє Polsat News.

Туск порадив європейцям брати приклад із Польщі: про що йдеться

Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

Дональд Туск заявив, що дуже пишається своєю країною, Польщею та її досягненнями.

Серед "десяти з тисячі" причин пишатися Польщею, названих прем'єр-міністром, були, зокрема, "безпечний та герметичний східний кордон" та "відповідальна та жорстка політика щодо надання притулку".

"Приклад для наслідування для всієї Європи, який призвів до більш ніж 90-відсоткового зниження кількості мігрантів, які перетинають наші кордони", – додав прем'єр.

Дональд Туск також назвав польську армію "найбільшою сучасною армією в Європейському Союзі", завдяки якій Польща та Європа захищені "від Сходу". Він також згадав про "ефективну політику боротьби зі злочинністю", завдяки якій Польща переслідує зокрема диверсантів, спрямованих росіянами.

Він також говорив про підтримку двом мільйонам українців, які прибули до Польщі після нападу Росії на Україну.

"Я маю всі підстави пишатися Польщею. І мої найкращі новорічні побажання для Європи та європейців звучать так: будьте як Польща – енергійними, сміливими та безпечними. Удачі", – завершив свою промову Туск.

Читайте також на порталі "Коментарі" — якщо лідери держав Європейського Союзу не ухвалять рішення щодо подальшої фінансової підтримки України, завтра Україну та Європу може очікувати кровопролиття. Як повідомляє портал "Коментарі", про це у Брюсселі заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск перед початком засідання Європейської ради 18 грудня.




Джерело: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2026-01-01/nietypowe-zyczenia-donalda-tuska-dla-europy-badzcie-jak-polska/
