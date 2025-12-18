Туск напугал лидеров ЕС: что будет, в случае отказа Украине в финансировании

Если сегодня лидеры государств Европейского Союза не примут решение о дальнейшей финансовой поддержке Украины, завтра Украину и Европу может ожидать кровопролития. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в Брюсселе заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом заседания Европейского совета 18 декабря.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Польский премьер предупредил, что непринятие решения о финансировании Украины может привести к обострению военных действий.

"Сейчас у нас есть простой выбор: либо деньги сегодня, либо кровь завтра. И я говорю не только об Украине, я говорю о Европе", – заявил Дональд Туск.

Премьер подчеркнул, что это решение "должны принять мы, и только мы".

"Я думаю, что все европейские лидеры наконец-то должны подняться до этого уровня. И это все, что я могу сказать сегодня, сейчас". – подытожил Дональд Туск.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила о намерении провести интенсивные дискуссии по финансированию Украины на следующие два года. По ее словам, планируется выделить Киеву 90 млрд евро, что покроет около двух третей необходимых 137 млрд евро, оцененных Евросоюзом и МВФ. Об этом фон дер Ляен сообщила перед началом заседания Европейского Совета в Брюсселе.

"Наша главная цель на этом Европейском Совете – обеспечить мир для Украины. Для этого стране необходимо надежное финансирование на 2026 и 2027 годы", – подчеркнула она.

Также издание "Комментарии" сообщало — идея направить замороженные суверенные активы России в поддержку Украины за короткое время стала одной из самых обсуждаемых в Евросоюзе и получила поддержку ряда ключевых стран, сообщает EuroNews.