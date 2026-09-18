Туск предупредил о переломном этапе: что изменится в войне

Война России против Украины, направленная на истощение украинской экономики, может входить в решающую фазу. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

"Нас всех, не только Украину, ждут тяжелые и сложные недели и месяцы", — заявил польский премьер.

По словам Дональда Туска, характер российских атак меняется. Москва наносит удары не только по энергетической инфраструктуре, но и по объектам украинской промышленности. В Варшаве считают, что подобная тактика создает дополнительное давление на экономику страны и ее способность поддерживать работу предприятий в условиях войны.

Особую обеспокоенность польского правительства вызывают события вблизи границы.

При этом Дональд Туск подчеркнул, что Варшава не утверждает, будто наиболее тяжелые сценарии обязательно реализуются. По его словам, Польша вместе с другими государствами заранее рассматривает различные варианты развития ситуации.

"Мы говорим о возможных сценариях, а не о том, что обязательно произойдет", — отметил глава польского правительства.

Туск добавил, что Польша готовится в том числе к более драматичным вариантам развития событий. При этом он признал, что в настоящий момент невозможно со стопроцентной уверенностью спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации.

Заявление польского премьера прозвучало на фоне продолжающихся российских атак по украинской инфраструктуре. Для Киева повреждение энергетических и промышленных объектов означает дополнительные проблемы с производством, транспортом и обеспечением населения.

Для Польши ситуация имеет еще и непосредственное региональное значение. Страна остается одним из ключевых логистических центров поддержки Украины, а ее территория непосредственно примыкает к зоне войны.

При этом Туск не уточнил, какие именно чрезвычайные сценарии рассматривает Варшава и какие конкретные меры могут быть приняты в случае их реализации. Его заявление, таким образом, скорее отражает готовность Польши к ухудшению обстановки, чем прогноз конкретного развития событий.

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