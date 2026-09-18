Туск попередив про переломний етап: що зміниться у війні

Війна Росії проти України, спрямована на виснаження української економіки, може входити до вирішальної фази. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

"На всіх, не тільки на Україну, чекають важкі і складні тижні та місяці", — заявив польський прем'єр.

За словами Дональда Туска, характер російських атак змінюється. Москва завдає ударів не лише енергетичній інфраструктурі, а й об'єктам української промисловості. У Варшаві вважають, що така тактика створює додатковий тиск на економіку країни та її здатність підтримувати роботу підприємств за умов війни.

Особливе занепокоєння польського уряду викликають події поблизу кордону.

При цьому Дональд Туск наголосив, що Варшава не стверджує, начебто найважчі сценарії обов'язково реалізуються. За його словами, Польща разом із іншими державами заздалегідь розглядає різні варіанти розвитку ситуації.

"Ми говоримо про можливі сценарії, а не про те, що обов'язково відбудеться", — зазначив глава польського уряду.

Туск додав, що Польща готується, зокрема, до більш драматичних варіантів розвитку подій. При цьому він визнав, що зараз неможливо зі стовідсотковою впевненістю спрогнозувати розвиток ситуації.

Заява польського прем'єра прозвучала на тлі російських атак по українській інфраструктурі. Для Києва пошкодження енергетичних та промислових об'єктів означає додаткові проблеми з виробництвом, транспортом та забезпеченням населення.

Для Польщі ситуація має ще й безпосереднє регіональне значення. Країна залишається одним із ключових логістичних центрів підтримки України, а її територія безпосередньо примикає до зони війни.

При цьому Туск не уточнив, які саме надзвичайні сценарії розглядає Варшава і яких конкретних заходів може бути вжито у разі їх реалізації. Його заява, таким чином, швидше відбиває готовність Польщі до погіршення ситуації, ніж прогноз конкретного розвитку подій.

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