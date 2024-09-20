Туск просит поляков не паниковать, если увидят на улицах немецких солдат

Военные США уже присоединились к ликвидации последствий наводнения в Польше. Свою помощь уже предложили Турция и Германия. Как информирует портал "Комментарии", об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск в ходе заседания кризисного штаба, информирует "Wiadomości".

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

"Три десятка американских солдат работают с оборудованием в Жагане. Это практическая помощь", — сказал Дональд Туск.

Премьер добавил, что немецкие военные также заявили о готовности помочь Польше.

"Если вы увидите немецких солдат, пожалуйста, не паникуйте. Это помощь", — пошутил Дональд Туск.

Глава польского правительства при этом намекнул, что не будет прибегать к помощи со стороны Германии.

"… Спасибо нашим партнерам, но мы не всегда будем использовать то, что не будет хорошо работать здесь", — отметил Туск.

Читайте на портале "Комментарии" — премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина выразила солидарность Польши в связи с тем, что страна борется с масштабным наводнением. Украинский премьер Денис Шмигаль готов направить Польше помощь – 100 спасателей со специальным оборудованием.

Дональд Туск опубликовал в соцсети X сообщение о жесте солидарности от Украины. Кроме того, Украина не остановилась на словах, а готова к реальной помощи с борьбой с последствиями наводнения, отправив спасателей в Польшу.

"Недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль направил мне заявления о солидарности с Польшей и готовности немедленно направить сотню спасателей, оснащенных специальным оборудованием для борьбы с наводнением", — написал Туск.

Также издание "Комментарии" сообщало — может ли Польша сбивать российские дроны: Туск назвал странную причину.



