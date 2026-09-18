Туск розкрив план: які країни НАТО Росія може атакувати першими

Росія найближчими місяцями може посилити атаки проти України та одночасно спробувати перевірити реакцію НАТО на інциденти на території країн східного флангу Альянсу. Про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у коментарі Politico.

Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

За словами польського прем'єра, розвідувальні оцінки Польщі, України та НАТО вказують на можливість сценарію, за якого російські безпілотники чи ракети можуть опинитися на території однієї з країн Альянсу.

Туск назвав відповідні розвіддані "дуже послідовними та переконливими". Він припустив, що у разі інциденту Москва може уявити, що сталося, як випадковість, розраховуючи на відсутність жорсткої реакції з боку НАТО.

"Існує реальний ризик того, що безпілотники або інші типи ракет можуть потрапити на територію однієї чи кількох країн НАТО на східному фланзі", — заявив польський прем'єр.

За його словами, подібні дії можуть бути спрямовані на перевірку готовності Альянсу реагувати на потенційні загрози та спробу створити розбіжності між країнами-членами.

Дональд Туск також попередив про продовження російських ударів по Україні. Він очікує складної осені та зими, оскільки російські війська, за його словами, продовжать атакувати українські міста, інфраструктуру та логістичні об'єкти.

Особлива увага, як зазначив прем'єр, може приділятись складам, залізничній інфраструктурі та іншим об'єктам, що мають значення для української оборони.

"Поки що це Україна", — сказав Туск, проте додав, що наслідки атак можуть зачіпати і Польщу через близькість бойових дій до її кордону.

Окремо польський прем'єр згадав реактивні безпілотники, які, за його словами, складніше виявляти та перехоплювати через швидкість та висоту польоту.

Стаття 5 НАТО передбачає принцип колективної оборони, однак союзники визначають самостійну відповідь на збройний напад. Тому можливий інцидент на території країни НАТО не означає автоматичного відправлення військ усіх членів Альянсу.

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