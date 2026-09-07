Туск резко отреагировал на триумф AfD в Германии

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко высказался о результатах выборов в парламент земли Саксония-Анхальт, где значительного успеха добилась ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD). Польский политик дал понять, что воспринимает усиление этой политической силы как тревожный сигнал, особенно для самой Польши.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Свое мнение Туск опубликовал в соцсети X. По его словам, в Польше радоваться победе AfD могут лишь люди, которые действуют вопреки интересам собственной страны.

"В Польше только идиоты или предатели могут радоваться триумфу партии AfD в Германии", — написал польский премьер.

При этом Туск отдельно прошелся по польским оппозиционным силам. Он заявил, что сторонников такого подхода, по его оценке, "немного накопилось" среди представителей партий "Конфедерация" и "Право и справедливость" (PiS).

Заявление главы польского правительства прозвучало на фоне заметного усиления правопопулистских настроений в Германии. Успех AfD на региональном уровне вновь вызвал дискуссии о том, насколько далеко может зайти партия, выступающая с жесткой позицией по вопросам миграции, внутренней политики и отношений с Евросоюзом.

Для Польши тема особенно чувствительна из-за тесных политических и экономических связей с Германией, а также значения Берлина для европейской политики и безопасности. Поэтому дальнейший рост популярности AfD может стать фактором, который Варшаве придется учитывать при формировании собственной внешнеполитической стратегии.

Читайте также на портале "Комментарии" — первые реакции немецких политиков на предварительные результаты выборов в Саксонии-Анхальте оказались крайне эмоциональными. После публикации прогнозов, показавших исторически высокий результат "Альтернативы для Германии" (AfD), лидеры ведущих партий признали серьезность произошедшего. Об этом сообщает Spiegel.



