Туск резко отреагировал на триумф AfD в Германии

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Кравцев Сергей
Премьер-министр Польши Дональд Туск резко высказался о результатах выборов в парламент земли Саксония-Анхальт, где значительного успеха добилась ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD). Польский политик дал понять, что воспринимает усиление этой политической силы как тревожный сигнал, особенно для самой Польши.
Дональд Туск. Фото: из открытых источников
Свое мнение Туск опубликовал в соцсети X. По его словам, в Польше радоваться победе AfD могут лишь люди, которые действуют вопреки интересам собственной страны.
При этом Туск отдельно прошелся по польским оппозиционным силам. Он заявил, что сторонников такого подхода, по его оценке, "немного накопилось" среди представителей партий "Конфедерация" и "Право и справедливость" (PiS).
Заявление главы польского правительства прозвучало на фоне заметного усиления правопопулистских настроений в Германии. Успех AfD на региональном уровне вновь вызвал дискуссии о том, насколько далеко может зайти партия, выступающая с жесткой позицией по вопросам миграции, внутренней политики и отношений с Евросоюзом.
Для Польши тема особенно чувствительна из-за тесных политических и экономических связей с Германией, а также значения Берлина для европейской политики и безопасности. Поэтому дальнейший рост популярности AfD может стать фактором, который Варшаве придется учитывать при формировании собственной внешнеполитической стратегии.
Читайте также на портале "Комментарии" — первые реакции немецких политиков на предварительные результаты выборов в Саксонии-Анхальте оказались крайне эмоциональными. После публикации прогнозов, показавших исторически высокий результат "Альтернативы для Германии" (AfD), лидеры ведущих партий признали серьезность произошедшего. Об этом сообщает Spiegel.