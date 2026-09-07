Туск різко відреагував на тріумф AfD у Німеччині

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск різко висловився про результати виборів до парламенту землі Саксонія-Анхальт, де значного успіху досягла ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD). Польський політик дав зрозуміти, що сприймає посилення цієї політичної сили як тривожний сигнал, особливо для Польщі.

Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

Свою думку Туск опублікував у соцмережі X. За його словами, у Польщі радіти перемозі AfD можуть лише люди, які діють всупереч інтересам власної країни.

"У Польщі лише ідіоти чи зрадники можуть радіти тріумфу партії AfD у Німеччині", — написав польський прем'єр.

При цьому Туск окремо пройшовся польськими опозиційними силами. Він заявив, що прихильників такого підходу, за його оцінкою, "набагато накопичилося" серед представників партій "Конфедерація" та "Право та справедливість" (PiS).

Заява глави польського уряду пролунала на тлі помітного посилення правопопулістських настроїв у Німеччині. Успіх AfD на регіональному рівні знову викликав дискусії про те, наскільки далеко може зайти партія, яка виступає із жорсткою позицією з питань міграції, внутрішньої політики та відносин із Євросоюзом.

Для Польщі тема особливо чутлива через тісні політичні та економічні зв'язки з Німеччиною, а також значення Берліна для європейської політики та безпеки. Тому подальше зростання популярності AfD може стати фактором, який Варшаві доведеться враховувати під час формування власної зовнішньополітичної стратегії.

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