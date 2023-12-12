Туск стал новым премьером Польши: Зеленский уже отреагировал

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Вечером 11 декабря Сейм Польши избрал премьер-министром страны лидера Гражданской коалиции Дональда Туска. Как передает портал "Комментарии", сообщает РАР. Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил нового главу польского правительства, акцентировав внимание на тесном сотрудничестве Украины и Польши.
Дональд Туск. Фото: из открытых источников
"За" назначение Туска новым премьером проголосовали 248 депутатов Сейма, "против" – 201, никто не воздержался.
Владимир Зеленский поздравил Дональда Туска и заявил, что "будущее Украины и Польши – в единстве, взаимопомощи и стратегическом партнерстве для победы над нашим общим врагом".
Ранее сегодня польский Сейм принял решение о том, что сформированное Матеушем Моравецким правительство партии Право и Справедливость (PiS) не получит вотума доверия. Это означало, что правительство уходит в отставку, и Сейм дает поручение сформировать новое.
Сам же Дональд Туск обещал, что новое правительство Польши будет решать проблемы, которые возникли между Киевом и Варшавой в последнее время, в частности, проблему с блокадой границы.
Читайте также на портале "Комментарии" — наконец-то процесс пошел: на границе с Польшей разблокирован крупнейший пункт пропуска.
Обсуждения
Новости