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Туск ультимативно заявил, что Украина может потерять поддержку: какая причина

Дональд Туск заявил, что поддержка Украины в войне остается неизменной, но интересы польских фермеров важны

сегодня, 12:24
Автор:
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Кравцев Сергей
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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава хочет помогать Украине на фоне российской агрессии, но не может согласиться, чтобы при этом "несколько тысяч человек" наживались за счет польских аграриев. Как передает портал "Комментарии", заявление главы польского правительства приводит "RMF24".

Туск ультимативно заявил, что Украина может потерять поддержку: какая причина

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Дональд Туск отметил, что обсуждал ситуацию с зерновым импортом с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего первого визита в Киев и объяснил позицию Польши.

"То, что несколько сотен или тысяч людей в Украине хотят заработать огромные деньги – это не наша проблема. Мы хотим помочь Украине как государству, украинцам как народу в вооруженном противостоянии с Россией. Бесспорно, здесь наша позиция никак не меняется. Но не может быть так, чтобы из-за войны и из-за нашей эмпатии и открытости к Украине кто-то воспользовался этим для нечестной и неравной конкуренции с нашими компаниями, нашими фермерами", – сказал премьер Польши.

Туск отметил, что, если не учитывать недовольство польского бизнеса, это может привести к росту антиукраинских настроений.

Премьер подчеркнул, парадокс заключается в том, что, если Украина хочет быть способной мобилизовать весь западный мир на свою поддержку в противостоянии с Россией, ей нужно уважать интересы отдельных членов этого сообщества. В противном случает, подчеркнул Дональд Туск, можно легко сломать этот энтузиазм и стремление поддерживать украинский народ.

Он отметил, что польские власти должны выяснить, как много украинской продукции все равно оказывается на польском рынке, вопреки ограничениям, и прежде всего для этого нужно усилить контроль за проверками на границе.

Отметим, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что в очереди на территории Польши в сторону Украины по двум заблокированным направлениям стоят 1050 грузовиков, 400 из которых напротив пропуска "Рава-Русская" и 650 — напротив пункта пропуска "Ягодин". Также, по его словам, есть очередь около тысячи грузовиков в направлении "Краковца".




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Источник: https://www.rmf24.pl/
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