Тяжёлая техника для Украины: Польша намерена отдать все свои танки

Польша, одна из самых дружественных для Украины стран, намерена создать коалицию, в состав которой войдут многие государства Евросоюза и не только. По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, в соседней стране намерены объединить ведущие государства мира, чтобы передать Украине тяжелую технику — танки Leopard2. Об этом сообщает информационное агентство Wyborcza.pl.



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По данным издания, правительство Польши всерьёз начало рассматривать просьбу Украины о передаче ей танков Leopard2. По словам главы Института международных отношений Республики Польша Славомира Дембски, рано, или поздно эта "передача" все-таки состоится.





"Я не сомневаюсь в том, что в скором времени все танки Leopard2, которые находятся на содержании армии Польши, будут переданы Украине, все до единого. Сейчас вопрос состоит в другом. Дело в том, что то, когда именно тяжелая техника будет отправлена в Украину, зависит от того, когда Америка и Корея передаст Польше танки M1 Abrams и K2 Black Panther. Как только это случится, Украина может рассчитывать на солидную помощь от нашего государства", — говорит Дембски.





По имеющимся данным, по состоянию на сегодня, на содержании польской армии находиться почти 250 танков Leopard2. Польша уже сегодня готова передать их Украине, однако по информации издания Wyborcza.pl, для этого необходимо еще и получить официальное разрешение властей Германии.





Напомним, ранее мы сообщали, как в Польше отпраздновали украинское Рождество. По данным местных СМИ, для беженцев, которые живут во Вроцлаве, была организована торжественная трапеза. По словам самих участников мероприятиях, ужин состоял из украинских традиционных блюд, а для всех детей, сказано в сообщении, волонтеры приготовили символические подарки.

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