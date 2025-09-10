logo

Вот вам и страна НАТО: Туск рассказал, сколько российских дронов удалось сбить над Польшей
Вот вам и страна НАТО: Туск рассказал, сколько российских дронов удалось сбить над Польшей

Туск заявил, что на территорию Польши залетели 19 дронов РФ, сбили менее четверти

10 сентября 2025, 12:22
В воздушное пространство Польши этой ночью залетело 19 российских беспилотников, из которых только 4 были сбиты силами польских ПВО. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Вот вам и страна НАТО: Туск рассказал, сколько российских дронов удалось сбить над Польшей

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

"В течение ночи было 19 "вторжений" в воздушное пространство Польши, в результате которых было сбито четыре дрона", — заявил Дональд Туск.

По его словам, большое количество вражеских беспилотников прилетело с территории Беларуси.

Глава польского правительства также добавил, что Варшава обратилась к НАТО с просьбой применить статью 4, и что стране нужно больше, чем просто выражение солидарности.

Отмечается, что Статья 4 позволяет любому члену НАТО вынести вопрос на обсуждение в рамках блока. Таким образом, речь не идет о военном ответе.

Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства в связи с многочисленным нарушением воздушного пространства страны российскими дронами, которое произошло в ночь на 10 сентября.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что находится в контакте с министром обороны и военным руководством в связи с нарушением воздушного пространства страны российскими дронами. Об этом польский лидер написал в соцсети "Х".

Президент Польши заявил, что находится в постоянном контакте с главой минобороны Польши и ключевыми командующими польских вооруженных сил с момента нарушения польского воздушного пространства, то есть с начала ночи. 

"Я участвовал в брифингах в Оперативном командовании Вооруженных сил. Вскоре я проведу брифинг в Бюро нацбезопасности, на котором будет присутствовать глава правительства. Безопасность нашей Родины является главным приоритетом и требует тесного сотрудничества", – заявил президент Польши.



Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-poland-nato-russia-trump-putin-zelenskyy-live-moscow-kremlin-12541713?postid=10154802#liveblog-body
