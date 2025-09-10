Вот вам и страна НАТО: Туск рассказал, сколько российских дронов удалось сбить над Польшей

Рубрики
В воздушное пространство Польши этой ночью залетело 19 российских беспилотников, из которых только 4 были сбиты силами польских ПВО. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Дональд Туск. Фото: из открытых источников
По его словам, большое количество вражеских беспилотников прилетело с территории Беларуси.
Глава польского правительства также добавил, что Варшава обратилась к НАТО с просьбой применить статью 4, и что стране нужно больше, чем просто выражение солидарности.
Отмечается, что Статья 4 позволяет любому члену НАТО вынести вопрос на обсуждение в рамках блока. Таким образом, речь не идет о военном ответе.
Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства в связи с многочисленным нарушением воздушного пространства страны российскими дронами, которое произошло в ночь на 10 сентября.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что находится в контакте с министром обороны и военным руководством в связи с нарушением воздушного пространства страны российскими дронами. Об этом польский лидер написал в соцсети "Х".
Президент Польши заявил, что находится в постоянном контакте с главой минобороны Польши и ключевыми командующими польских вооруженных сил с момента нарушения польского воздушного пространства, то есть с начала ночи.