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У Навроцкого отреагировали на решение украинских политиков вернуть польские награды

В Польше отреагировали на возвращение украинских государственных наград, назвав это неблагодарностью.

22 июня 2026, 16:00
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Slava Kot

В Польше отреагировали на массовый возврат украинскими чиновниками польских государственных наград, назвав такие действия проявлением неблагодарности и политическим жестом, что вредит двусторонним отношениям между странами.

У Навроцкого отреагировали на решение украинских политиков вернуть польские награды

Збигнев Богуцкий. Фото: PAP/Paweł Supernak

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что в Украине ее политики слишком легко возвращают польские награды и якобы неблагодарные полякам за помощь в войне против России.

"Представители украинской власти с легкой рукой возвращают польские награды, забывая, что именно эти руки простирались за помощью, и эта помощь поступила из польских рук: от правительства Польши, органов местного самоуправления, неправительственных организаций и миллионов поляков", — заявил Богуцкий.

Богуцкий сопровождал свое сообщение отрывком из стихотворения Людвика Кропинского "О неблагодарности".

Напомним, что ситуация между Киевом и Варшавой накалилась после решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Это явилось реакцией Варшавы на присвоение в Украине одному из подразделений ССО названия Героев УПА.

В ответ на решение Навроцкого украинские должностные лица начали массово отказываться от польских знаков отличия. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вернул Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей". Аналогичные решения приняли руководитель офиса президента Кирилл Буданов и посол Украины в Варшаве Василий Боднар. К акции присоединились и бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Также "Комментарии" писали, что мировые СМИ написали о решении Кароля Навроцкого лишить Зеленского ордена Белого Орла.



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Источник: https://x.com/BoguckiZbigniew
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