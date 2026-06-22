Скандал між Україною та Польщею вийшов на міжнародний рівень: як світові медіа оцінили рішення Навроцького

Рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла спричинило реакцію не лише в Польщі та Україні, а й міжнародних медіа. Західні видання описують цей крок як новий етап напруження між двома державами, які залишаються ключовими союзниками у протидії російській агресії.

Світові ЗМІ про скандал України і Польщі

19 червня Кароль Навроцький оголосив про скасування найвищої польської державної нагороди, врученої Володимиру Зеленському у 2023 році. Причиною він назвав рішення українського президента підтримати найменування одного з підрозділів Сил оборони України на честь Героїв УПА.

"Правий президент Польщі Кароль Навроцький у п’ятницю позбавив свого українського колегу Володимира Зеленського найвищої відзнаки Варшави, що загострило суперечку між сусідами та союзниками щодо пам’яті про Другу світову війну", – повідомляє французький ресурс France24.

Видання наголосило, що Польща була одним з найважливіших партнерів Києва після початку повномасштабного вторгнення Росії, однак історичні питання давно залишаються болючою темою у двосторонніх відносинах.

Німецьке видання Deutsche Welle звернула увагу, що нинішня ескалація виглядає особливо різкою на тлі попередніх сигналів про прогрес у питанні ексгумацій жертв Волинської трагедії. На думку DW, це робить нинішню ескалацію "особливо дивною".

Китайська газета South China Morning Post зазначає, що історичні суперечки між Польщею та Україною стали менш частими з моменту приходу до влади уряду Дональда Туска. Однак видання вказує на те, що конфлікт може знову загостритися після рішення президента Польщі. Подібне застереження висловлює також ізраїльське медіа.

"Рішення президента Кароля Навроцького, ймовірно, спричинить серйозну дипломатичну кризу між сусідами", – повідомляє The Jerusalem Post.

Американський канал CNN акцентувала увагу на внутрішньополітичному контексті Польщі. У сюжеті вказувалося, український указ зустрів широку критику в Польщі, яка прийняла мільйони українських біженців і є ключовим прихильником Києва після повномасштабного вторгнення Росії. Однак Навроцький — політик-націоналіст, який використав антиукраїнські настрої для виборчої вигоди. Канал наголошує, що українці в Польщі стикаються зі зростаючими упередженнями, незважаючи на їхній внесок в економіку.

The New York Times описує витоки конфлікту та зауважує, що для України вшанування УПА пов’язане передусім з боротьбою за незалежність та протистоянням Москві, а не в бік Польщі.

"Щоразу, коли українці прославляють борців за суверенітет своєї країни, вони дратують поляків. Головним ворогом сьогодні є Росія, і все, що може нагадати українцям, як завзято вони боролися в минулому проти Москви, легітимізується та стає видимим", – пояснила у коментарі NYT доцентка кафедри політології в Університеті Париж-Нантер Анна Колін Лебедєва.

Європейські медіа також наголошують на геополітичному вимірі конфлікту. Reuters повідомляє, що прем’єр Польщі Дональд Туск назвав політичну суперечку з Україною стратегічною помилкою, яка може зашкодити обом країнам.

А Euronews дійшли висновку, що від загострення між Києвом і Варшавою найбільше виграє Росія, яка традиційно використовує історичні розбіжності для послаблення єдності союзників. Як зауважило європейське видання, російські чиновники, які неодноразово використовували Другу світову війну як засіб виправдання вторгнення Москви, стверджуючи, що це боротьба проти "неонацистів" в Україні, схвалили рішення Навроцького.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що всупереч рішеню Навроцького поляки хочуть нагородити Зеленського новим орденом.

Також "Коментарі" писали, що колишній очільник МЗС України Дмитро Кулеба розкрив гру Навроцького з орденом Зеленського: "Проста людина цього не зрозуміє".