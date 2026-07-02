У поляков изменилось отношение к украинцам после скандала с орденом и УПА

После обострения польско-украинского спора, связанного с исторической памятью и решением президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла, более трети граждан Польши заявили об ухудшении своего отношения к украинцам. Об этом свидетельствуют результаты нового социологического исследования IBRiS, проведенного по заказу польского издания Rzeczpospolita.

Отношение поляков к украинцам изменилось. Фото из открытых источников

Согласно опросу, 33,6% опрошенных поляков ответили, что последние события негативно повлияли на их отношение к украинцам. В то же время лишь 1,8% опрошенных отметили, что их мнение стало лучше. Наибольшая часть участников исследования в 60,7% заявила, что политический конфликт не изменил их отношение к гражданам Украины. Еще 3,9% затруднились с ответом.

Исследование также выявило существенные политические отличия в ответах. Чаще об ухудшении отношения к украинцам говорили сторонники оппозиционных сил, таких респондентов оказалось 45%. Среди избирателей партии "Право и справедливость" этот показатель достиг 56%, а среди людей с правыми политическими взглядами – 47%.

Среди сторонников партий правительственной коалиции преобладает другая позиция. Около 80% из них заявили, что последние политические споры не повлияли на их отношение к украинцам. Аналогичное мнение высказали большинство респондентов с левыми политическими взглядами, а также избиратели "Новой левицы", Адриана Зандберга и Рафала Тшасковского.

Опрос проводился 25-26 июня 2026 года, уже после дипломатического скандала между Киевом и Варшавой. Напомним, поводом для него стало решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла после спора о присвоении украинскому военному подразделению почетного наименования в честь героев УПА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что скандал с орденом Зеленского и УПА радикально изменил рейтинги в Польше.

Также "Комментарии" писали, что историк Владимир Вятрович ответил Польше на устрашение Бандерой и пророчества о поражении Украины.