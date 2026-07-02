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У поляків змінилося ставлення до українців після скандалу з орденом і УПА

Нове опитування IBRiS показало, що 33,6% поляків заявили про погіршення ставлення до українців

2 липня 2026, 14:50
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Slava Kot

Після загострення польсько-української суперечки, пов'язаної з історичною пам'яттю та рішенням президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого орла, понад третина громадян Польщі заявили про погіршення свого ставлення до українців. Про це свідчать результати нового соціологічного дослідження IBRiS, проведеного на замовлення польського видання Rzeczpospolita.

У поляків змінилося ставлення до українців після скандалу з орденом і УПА

Ставлення поляків до українців змінилося. Фото з відкритих джерел

Згідно з опитуванням, 33,6% опитаних поляків відповіли, що останні події негативно вплинули на їхнє ставлення до українців. Водночас лише 1,8% опитаних зазначили, що їхня думка стала кращою. Найбільша частка учасників дослідження у 60,7% заявила, що політичний конфлікт не змінив їхнього ставлення до громадян України. Ще 3,9% не змогли визначитися з відповіддю.

Дослідження також виявило суттєві політичні відмінності у відповідях. Найчастіше про погіршення ставлення до українців говорили прихильники опозиційних сил, таких респондентів виявилося 45%. Серед виборців партії "Право і справедливість" цей показник сягнув 56%, а серед людей із правими політичними поглядами — 47%.

Натомість серед прихильників партій урядової коаліції переважає інша позиція. Близько 80% із них заявили, що останні політичні суперечки не вплинули на їхнє ставлення до українців. Аналогічну думку висловила більшість респондентів з лівими політичними поглядами, а також виборці "Нової лівиці", Адріана Зандберга та Рафала Тшасковського.

Опитування проводилося 25-26 червня 2026 року, вже після дипломатичного скандалу між Києвом і Варшавою. Нагадаємо, приводом для нього стало рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого орла після суперечки щодо присвоєння українському військовому підрозділу почесного найменування на честь героїв УПА.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що скандал з орденом Зеленського та УПА радикально змінив рейтинги у Польщі.

Також "Коментарі" писали, що історик Володимир В’ятрович відповів Польщі на залякування Бандерою та пророцтва про поразку України.



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Джерело: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2026-07-02/co-teraz-polacy-sadza-o-ukraincach-widac-duza-zmiane-w-sondazu/
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