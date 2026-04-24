Удар по НАТО вже на горизонті: Туск розповів, скільки лишилося до атаки Росії

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із різким попередженням: потенційна атака Росії на країну НАТО може статися у найближчій перспективі – йдеться не про роки, а місяці. Таку заяву він зробив в інтерв'ю Financial Times, наголошуючи на вразливості східного флангу альянсу.

За словами Туска, ключове питання сьогодні – не формальні зобов'язання, а реальна готовність НАТО до швидкої та жорсткої відповіді. Він підкреслив, що не сумнівається у дії статті 5, проте хоче бачити не лише політичні гарантії, а й їхнє практичне втілення.

Окрему тривогу польський прем'єр викликає позиція США. Незважаючи на тісні відносини Варшави та Вашингтона, Туск визнає: за умов реальної загрози важливо зрозуміти, як саме спрацюють ці зв'язки.

Він навів показовий приклад: минулого року близько 20 російських дронів порушили повітряний простір Польщі, проте частина союзників не поспішала визнавати це цілеспрямованою провокацією. За словами Туска, йому довелося переконувати партнерів, що йдеться не про випадковість, а про сплановану дію Москви.

Прем'єр також зазначив, що деякі країни альянсу воліли "не помітити" інцидент, що викликає додаткові сумніви щодо єдності реакції НАТО.

У зв'язку з цим Туск наголошує на необхідності термінового посилення оборонних можливостей Європи, включаючи мобільність військ та координацію між країнами. На його думку, війна в Україні вже стала сигналом: європейським державам доведеться брати більше відповідальності за власну безпеку.

Головне посилання Варшави зрозуміле – Росія має бути впевнена: у разі агресії відповідь буде швидкою, жорсткою і без вагань.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп склав список "неслухняних" країн НАТО і планує їх покарати: деталі.



