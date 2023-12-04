Украина должна потерять транспортный безвиз: кто в ЕС взбунтовался против нашей страны

Польша требует от Еврокомиссии немедленной отмены транспортного безвиза для Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на пресс-конференции сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет "WNP.pl".

Матеуш Моравецкий. Фото: из открытых источников

"Могу приоткрыть завесу тайны, — я пообещал перевозчикам и мы обязательно выполним свое слово, — мы будем очень жестко и однозначно требовать возобновления системы разрешений на перевозку для украинских грузовиков и украинских водителей, которые проезжают и прибывают в Польшу. Эта система действовала до весны 2022 года и работала хорошо, затем ее поменяла Еврокомиссия, и сегодня перевозчики блокируют границу", — рассказал глава польского правительства.

По его словам, разрешительная система будет регулировать транспортный рынок "равноценным и справедливым образом". Соглашение о "транспортном безвизе" отменяет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений на двусторонние и транзитные перевозки в государства ЕС. До ноября 2023 года это позволяло избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

Украина считает, что отмена или изменения в "транспортном безвизе" не могут даже обсуждаться.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Польше прошло полтора месяца с парламентских выборов, однако новое правительство сформировать пока не получается. Продолжается уже поствыборное противостояние партии "Право и справедливость", представленной действующим президентом Дудой и действующим премьером Моравецким – с оппозиционными силами (во главе с лидером "Гражданской платформы" Дональдом Туском), которые после октябрьских выборов претендуют на формирование своего правительства. Ситуацией воспользовались представители прошедшей в парламент, но набравшей слишком мало для реального веса, ультраправой партии "Конфедерация", которые стоят (как, похоже, стоящий за ними Кремль) за блокированием украино-польской границы. Туск уже обвинил пока еще премьера Моравецкого в бездействии, которое портит отношения с Украиной, а также вредит самой Польше. О чем говорит происходящее? Кто и в какие игры играет? Что следует делать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



