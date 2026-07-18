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Україна хоче отримати від Польщі не лише МіГ-29: Міноборони розкрило деталі переговорів

Київ розраховує отримати разом із винищувачами документацію та обладнання для ремонту, а Варшава зацікавлена в українських безпілотниках

18 липня 2026, 15:27
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Кравцев Сергей

Переговори між Україною та Польщею про можливу передачу винищувачів МіГ-29 продовжуються, проте Київ розраховує отримати не лише самі літаки. Як повідомили у Міністерстві оборони України у відповідь на запит видання "Мілітарний", українська сторона прагне домовитися про передачу повного комплексу коштів, необхідних для подальшої експлуатації авіаційної техніки.

Україна хоче отримати від Польщі не лише МіГ-29: Міноборони розкрило деталі переговорів

Україна та Польща. Фото: з відкритих джерел

У відомстві підтвердили, що у центрі обговорень перебувають не лише бойові літаки, а й спеціалізоване обладнання для їх обслуговування. Йдеться про технічну апаратуру, ремонтну документацію, запасні елементи та інші засоби, які дозволять підтримувати винищувачі у справному стані після їх передачі Збройним силам України.

У Міноборони зазначили, що подібний підхід дозволить значно підвищити ефективність експлуатації авіації та скоротити залежність від зовнішнього обслуговування.

Водночас польська сторона виявляє інтерес до українських безпілотних технологій. За інформацією міністерства, одним із елементів можливих домовленостей можуть стати дрони українського виробництва, які Варшава розглядає як перспективний напрямок військово-технічного співробітництва.

Крім того, у Міноборони підтвердили, що восени 2025 року українські спеціалісти провели технічну інспекцію частини польського парку МіГ-29. За даними польських ЗМІ, було обстежено 14 літаків, і їхній стан викликав серйозні питання.

Як повідомлялося раніше, найбільші зауваження стосувалися стану шасі, а самі винищувачі, за оцінками фахівців, можуть вимагати капітального ремонту перед початком експлуатації.

Переговори між Києвом і Варшавою продовжуються, проте остаточні параметри можливої передачі літаків, а також терміни реалізації домовленостей поки що офіційно не розкриваються.

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Джерело: https://militarnyi.com/uk/news/polskyh-myg-29-obladnannya-dlya-remontu/
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