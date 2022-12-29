"Украина хочет заставить детей замолчать": изнасилованные дети-беженцы останутся в Польше

Запрос украинских властей на вывоз детей-беженцев домой, которых насиловала и била их приемная мать, был отклонен одним из судом Познани. Польская сторона считает, что в данный момент детям будет куда безопаснее побыть за границей, закончить курс интенсивной терапии и продолжить работу с психологами. По словам осведомителей издания Wyborcza.pl, Украина хочет забрать детей, чтобы "замять" столь громкое и скандальное дело.

Фото тематическое, из открытых источников





Все началось в апреле этого года, когда в качестве беженки в Познань приехала женщина по имени Светлана. В своем родном городе — Синельниково (Днепропетровская область), она была известна, как основательница приватного детского дома, у нее на содержании было 10 приемных детей. Вместе с ними она приехала в Польшу, где, как выяснилось, продолжила издеваться над несовершеннолетними, продолжала их бить и пытать, а некоторых детей и вовсе разрешала насиловать педофилам. Об этом рассказали сами дети одному из волонтеров, который часто помогал многодетной семье в Познани. Тот, в свою очередь, сообщил об услышанной истории полиции. В итоге информация подтвердилась, дети признались, что подобному жестокому обращению они подверглись еще в Украине, причем, неоднократно.





В данный момент Светлана находиться под арестом. Дети были распределены в польские семьи, они ходят в школу и посещают психологов. Несовершеннолетним предстоит еще долгий курс интенсивной терапии, чтобы оклематься от тех ужасных событий.





Как только все более-менее наладилось, украинская сторона начала требовать вернуть детей в Украину, где идет полномасштабная война. В письме, которое Украина направила в суд Познани сказано, что по месту жительства детей попечительский совет уже назначил опекуна, который готов приехать и забрать сирот к себе. Судья Саманта Вежбицкая запрос отклонила, сославшись на то, что до завершения войны в Польше детям будет безопаснее.





По одной из версии, пишет издание Wyborcza.pl, Украина хочет "замять" этот скандал, ведь после признания детей, выходит, что местные попечительские органы Синельниково долгое время оставляли без внимания жуткое, нечеловеческое обращение с детьми.





Напомним, ранее мы сообщали, что Польша готова отказаться от полноценного празднования Нового года в знак солидарности с Украиной.

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