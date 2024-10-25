Переброска войск КНДР в Россию: почему у Пекина уже заканчивается терпение

Еще до того, как официальный Пхеньян направил свои войска на поддержку России в войне против Украины, Китай уже был недоволен такой затеей, как и в целом углублением связей Северной Кореи с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Financial Times.

Китай. Фото: из открытых источников

Аналитики обратили внимание на тот факт, что на прошлой неделе президент Китая Си Цзиньпин в письме Киму благодарил за поздравления с 75-й годовщиной основания КНР, но упустил традиционное определение Северной Кореи как "дружественной соседней страны". По мнению аналитиков, этот жест стал сигналом растущего недовольства Пекина.

Издание отмечает, очень похоже, что Ким Чен Ын, похоже, не реагирует на это, и, как сообщили западные союзники, Северная Корея направила более 12 тысяч военных, замаскированных под представителей этнических меньшинств Сибири, для поддержки России на передовой. Аналитики считают, что этот шаг лишь усиливает беспокойство Китая из-за военного сближения его соседей.

В то же время, Китай, по мнению некоторых экспертов, тайно доволен тем, что Россия сейчас оказывает экономическую поддержку Северной Корее, которая ранее была приоритетом для Пекина. Однако в случае необходимости Китай сможет повлиять на Пхеньян, если его поддержка России будет противоречить интересам Пекина.

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