Украина срочно снижает напряжение с Польшей: стало известно о неожиданном плане Киева

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ближайшее время планирует посетить Варшаву, где представит польской стороне украинское видение возможного компромисса по деятельности Национального пантеона. Об этом сообщает польское издание Wirtualna Polska, ссылаясь на собственные источники в дипломатических кругах.

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По информации журналистов, украинская сторона намерена предложить включить в пантеон генерала Армии Украинской Народной Республики Марка Безручко. Такой шаг, как считают авторы материала, может стать одним из символических решений по улучшению украинско-польского диалога по историческим вопросам.

Марко Безручко известен своим участием в совместной борьбе украинских и польских войск против большевистской армии. В 1920 году он участвовал в освобождении Киева, а также командовал обороной польского города Замостья во время наступления советских войск. Его вклад в общую военную историю уже отмечен в Польше: имя генерала носят сквер в варшавском районе Воля и транспортная развязка во Вроцлаве.

Как отмечает Wirtualna Polska, в польском правительстве инициативу Киева рассматривают как попытку снизить напряженность в вопросах исторической памяти, которые в последние годы неоднократно становились предметом дискуссий между двумя государствами.

В то же время, источники издания утверждают, что в Варшаве к этому предложению относятся с осторожностью. Несмотря на положительную оценку стремления к диалогу, часть польских политиков пока скептически оценивает перспективы быстрого урегулирования исторических противоречий.

Портал "Комментарии" уже писал , что поддержка Украины станет одним из центральных вопросов саммита НАТО, который пройдет 7-8 июля в Анкаре. Страны НАТО готовятся обсудить новые шаги по укреплению обороноспособности Киева и могут объявить о дополнительных обязательствах в сфере военной помощи. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер, которого цитирует Türkiye Today.