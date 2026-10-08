Украинца депортировали из Польши: он неправильно припарковался

В Польше 62-летний гражданин Украины был депортирован после инцидента с правоохранителями. Мужчина припарковал грузовик с нарушением правил, из-за чего заблокировал движение других транспортных средств, а во время общения с полицейскими оттолкнул одного из них.

Украинца депортировали из Польши

Инцидент произошел 4 октября в Вульце Окопском Люблинского воеводства. Как сообщает издание inPoland, нарушения заметили полицейские с участка в Дорогуске. Грузовик украинца был припаркован таким образом, что другие участники дорожного движения не могли нормально проехать.

На место прибыли правоохранители и потребовали от водителя устранить нарушения. По словам полиции, украинец отказался выполнять требования, а затем оттолкнул одного из правоохранителей. По версии полиции мужчина нарушил неприкосновенность полицейского.

После этого украинец был задержан и предъявлен обвинением в нарушении физической неприкосновенности правоохранителя. Кроме того, полиция зафиксировала нарушение правил дорожного движения, которое связано с неправильной парковкой грузовика.

Суд рассмотрел дело в ускоренном порядке и оштрафовал водителя. После этого польская полиция обратилась в пограничную службу с заявлением о его возвращении в Украину. В результате 62-летний дальнобойщик покинул территорию Польши.

Однако последствия для украинского дальнобойщика оказались серьезнее штрафа. Мужчине запретили въезд в страны Шенгенской зоны сроком на пять лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка в Польше искусала полицейского. После этого ее депортировали из страны.