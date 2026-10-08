Українця депортували з Польщі: він неправильно припаркувався

У Польщі 62-річного громадянина України депортували після інциденту з правоохоронцями. Чоловік припаркував вантажівку з порушенням правил, через що заблокував рух інших транспортних засобів, а під час спілкування з поліцейськими відштовхнув одного з них.

Українця депортували з Польщі

Інцидент стався 4 жовтня у Вульці Окопській Люблінського воєводства. Як повідомляє видання inPoland, порушення помітили поліцейські з дільниці в Дорогуську. Вантажівка українця була припаркована таким чином, що інші учасники дорожнього руху не могли нормально проїхати.

На місце прибули правоохоронці та вимагали від водія усунути порушення. За словами поліції, українець відмовився виконувати вимоги, а згодом відштовхнув одного з правоохоронців. За версією поліції чоловік порушив недоторканність поліцейського.

Після цього українця затримали та висунули йому обвинувачення у порушенні фізичної недоторканності правоохоронця. Окрім цього, поліція зафіксувала порушення правил дорожнього руху, яке пов’язане з неправильним паркуванням вантажівки.

Суд розглянув справу у прискореному порядку та оштрафував водія. Після цього польська поліція звернулася до прикордонної служби із заявою про його повернення в Україну. У результаті 62-річний далекобійник залишив територію Польщі.

Однак наслідки для українського далекобійника виявилися серйознішими за штраф. Чоловікові заборонили в’їзд до країн Шенгенської зони терміном на п’ять років.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українка у Польщі покусала поліцейського. Після цього її депортували з країни.