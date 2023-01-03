Украинцам начали вспоминать "грехи прошлого": ненависть поляков или пропаганда России?

В польском городе Торунь, в котором в данный момент живет очень много беженцев с Украины, активно начали распространяться листовки с надписью "Помним Волынь". Речь, конечно же, идёт обо всем известной "Волынской резне". Тогда, в 1943 году украинская повстанческая армия в течении полугода уничтожала всех этнических поляков, проживающих на территории современной Ровенской, Волынской и Тернопольской областях.



Фото тематическое, из открытых источников

Данная история начала активно обсуждаться в Сети после того, как в редакцию издания Wyborcza.pl пришло письмо от бывшего советника мэра Торуня Магдалены Ольшти-Блох. Женщина рассказала, как прогуливаясь с мужем по улице, увидела на лобовом стекле автомобиля с украинскими номерами листовку, на ней было написано: "Помним Волынь". Таким образом, говорит экс-чиновница, кто-то пытается высказать свое негодование массовому приезду беженцев в Польшу.

"Как можно упрекать современных украинцев в том, что произошло в далеком прошлом? Когда они читают подобные надписи, их и без того чувствительная психика начинает накручивать сама себя, убеждать, что они в этой стране лишние, что им не рады. Естественно, это не так. Я даже не уверена, что подобными делами заниматся жители Торуня, которые, как родных приняли переселенцев с Украины. Почти уверена, что это все ничто иное, как российская пропаганда, которая в очередной раз пытается испортить отношения между нашими народами", — уверена Магдалена.

В Торунском штабе помощи Украине, который возглавляет Андрей Бондаренко, придерживаются такого же мнения. Никто из нынешнего поколения поляков, сказано в сообщении учреждения, не обвинил бы, к примеру, 30-летних украинцев, переживших события в Буче или Ирпене, в убийствах почти 100-летней давности.

Несмотря на позицию вышеуказанных ведомств и официальных персон, акция "Помним Волынь" не прекращается. Листовки и символические надписи продолжают распространяться по всему городу.

Напомним, ранее мы сообщали, что Вооруженные силы Польши намерены закупить рекордное количество винтовок у отечественного производителя.

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