logo

BTC/USD

16672.32

ETH/USD

1211.36

LTC/USD

74.91

USD/UAH

40.40

EUR/UAH

42.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Украинцам начали вспоминать "грехи прошлого": ненависть поляков или пропаганда России?
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцам начали вспоминать "грехи прошлого": ненависть поляков или пропаганда России?

В 1943 году украинская повстанческая армия убила огромное количество поляков, проживающих на Западной Украине

сегодня, 15:52
Поделитесь публикацией:
Автор:

Vitalii Rozkariaka

В польском городе Торунь, в котором в данный момент живет очень много беженцев с Украины, активно начали распространяться листовки с надписью "Помним Волынь". Речь, конечно же, идёт обо всем известной "Волынской резне". Тогда, в 1943 году украинская повстанческая армия в течении полугода уничтожала всех этнических поляков, проживающих на территории современной Ровенской, Волынской и Тернопольской областях. 

Украинцам начали вспоминать "грехи прошлого": ненависть поляков или пропаганда России?

Фото тематическое, из открытых источников

Данная история начала активно обсуждаться в Сети после того, как в редакцию издания Wyborcza.pl пришло письмо от бывшего советника мэра Торуня Магдалены Ольшти-Блох. Женщина рассказала, как прогуливаясь с мужем по улице, увидела на лобовом стекле автомобиля с украинскими номерами листовку, на ней было написано: "Помним Волынь". Таким образом, говорит экс-чиновница, кто-то пытается высказать свое негодование массовому приезду беженцев в Польшу. 

"Как можно упрекать современных украинцев в том, что произошло в далеком прошлом? Когда они читают подобные надписи, их и без того чувствительная психика начинает накручивать сама себя, убеждать, что они в этой стране лишние, что им не рады. Естественно, это не так. Я даже не уверена, что подобными делами заниматся жители Торуня, которые, как родных приняли переселенцев с Украины. Почти уверена, что это все ничто иное, как российская пропаганда, которая в очередной раз пытается испортить отношения между нашими народами", — уверена Магдалена. 

В Торунском штабе помощи Украине, который возглавляет Андрей Бондаренко, придерживаются такого же мнения. Никто из нынешнего поколения поляков, сказано в сообщении учреждения, не обвинил бы, к примеру, 30-летних украинцев, переживших события в Буче или Ирпене, в убийствах почти 100-летней давности. 

Несмотря на позицию вышеуказанных ведомств и официальных персон, акция "Помним Волынь" не прекращается. Листовки и символические надписи продолжают распространяться по всему городу. 

Напомним, ранее мы сообщали, что Вооруженные силы Польши намерены закупить рекордное количество винтовок у отечественного производителя.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://torun.wyborcza.pl/torun/7,48723,29321494,akcja-wolyn-pamietamy-w-toruniu-szef-sztabu-pomocy-ukrainie.html?_ga=2.187802728.1785358790.1672668490-1559444219.1667394767
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!