Украинцы начали массово уезжать из Польши: в чем причина

Если в первый год полномасштабной войны Польша была той страной, куда больше всего ехали украинцы, то теперь наши соотечественники, которые по тем или иным причинам в свое время оказались в Польше, теперь покидают эту страну в поисках лучшей жизни. Такая тенденция заставила задуматься польский бизнес, который снова находиться в поиске квалифицированных работников. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет газета "Rzeczpospolita".

Польша. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, до недавнего времени довольно много украинцев работало на заводах, в гостиницах и в сфере строительства в Польше. Но в последние месяцы, украинцы начинают увольняться и на их места устраиваются иммигранты из дальних стран – из Филиппин, Индонезии, Кении и Туниса.

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Газета отмечает, сами поляки также пытаются покинуть страну, уезжая в ту же Германию, где зарплаты намного выше, чем в Польше. Украинцы это тоже понимают, поэтому стараются надолго не задерживаться в Польше.

Эксперт по рынку труда Анна Судольская рассказала, что раньше украинцы охотно ехали на сезонную работу в Польше. Теперь же найти желающих на сезонные работы в Польше становится все труднее и труднее. Специалист отметила, в прошлом году "кадровые проблемы отельеров и рестораторов решал наплыв женщин-беженок из Украины". Теперь большинство из них возвратились в Украину, уехали в Германию или другую страну.

Польским бизнесменам советуют стимулировать украинцев оставаться в Польше, гарантировав им обучение и улучшив условия труда.

Издание отмечает, несмотря на то, что граждане Украины пока что остаются самой большой группой иностранцев в реестрах польского УСС, но, если провести параллель 2023-го года с 2019-м, то в 2019 году этот показатель был на уровне 75%, а в конце июля 2023 он снизился до 68,2%.

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