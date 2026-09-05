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Украинцы начали массово уезжать из страны ЕС: тысячи человек лишились статуса временной защиты

Число украинцев под временной защитой в Польше за месяц сократилось более чем на 8 тысяч

5 сентября 2026, 08:17
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Кравцев Сергей

Количество граждан Украины со статусом временной защиты в Польше продолжает сокращаться. Только за месяц показатель уменьшился на 8,11 тысячи человек, следует из данных Евростата, на которые обратило внимание польское издание RMF24.

Украинцы начали массово уезжать из страны ЕС: тысячи человек лишились статуса временной защиты

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

По состоянию на июль в Польше насчитывалось около 953,1 тысячи украинцев, имеющих временную защиту. Еще месяцем ранее их было на 8,11 тысячи больше. Тенденция свидетельствует о продолжающемся перемещении украинских переселенцев внутри Евросоюза и возвращении части людей из Польши.

Согласно данным Евростата, в июне Польшу покинули около 6,3 тысячи украинцев, которые пользовались механизмом временной защиты ЕС. Одним из направлений для тех, кто уезжает из страны, все чаще становится Чехия. К концу июня там находился примерно 381 тысяча украинцев со статусом защиты.

Наибольшее количество украинских беженцев по-прежнему принимает Германия – около 1,29 миллиона человек. Значительные показатели также зафиксированы в Испании – 272,3 тысячи, Румынии – 219,4 тысячи и Словакии – около 149 тысяч.

Несмотря на сокращение числа украинцев в Польше, именно граждане Украины остаются крупнейшей группой среди получателей временной защиты в ЕС. В июне такой статус получили более 24 тысяч украинцев, а их доля среди всех людей, находящихся под временной защитой, достигла 98,5%.

При этом изменение статистики в Польше может быть связано не только с добровольным выездом. Ранее сообщалось, что часть украинцев могла столкнуться с потерей статуса и социальных выплат. С 1 сентября некоторым получателям защиты требовалось подтвердить личность. В противном случае временный статус мог быть аннулирован, а выплаты по программе 800+ — прекращены.

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Источник: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-juz-nie-tylko-niemcy-ukraincy-coraz-czesciej-wyjezdzaja-z-po,nIdn,1016485
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