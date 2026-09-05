Українці почали масово виїжджати з країни ЄС: тисячі людей втратили статус тимчасового захисту

Кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту у Польщі продовжує скорочуватися. Лише за місяць показник зменшився на 8,11 тисяч осіб, випливає з даних Євростату, на які звернуло увагу польське видання RMF24.

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

Станом на липень у Польщі налічувалося близько 953,1 тисяч українців, які мають тимчасовий захист. Ще місяцем раніше їх було на 8,11 тисяч більше. Тенденція свідчить про переміщення українських переселенців, що триває всередині Євросоюзу, і повернення частини людей з Польщі.

За даними Євростату, у червні Польщу залишили близько 6,3 тисяч українців, які користувалися механізмом тимчасового захисту ЄС. Одним із напрямків для тих, хто їде з країни, все частіше стає Чехія. До кінця червня там знаходилося приблизно 381 тисяча українців зі статусом захисту.

Найбільшу кількість українських біженців, як і раніше, приймає Німеччина – близько 1,29 мільйона осіб. Значних показників також зафіксовано в Іспанії – 272,3 тисячі, Румунії – 219,4 тисячі та Словаччині – близько 149 тисяч.

Незважаючи на скорочення кількості українців у Польщі, саме громадяни України залишаються найбільшою групою серед отримувачів тимчасового захисту у ЄС. У червні такий статус отримали понад 24 тисячі українців, а їхня частка серед усіх людей, які перебувають під тимчасовим захистом, досягла 98,5%.

При цьому зміна статистики у Польщі може бути пов'язана не лише із добровільним виїздом. Раніше повідомлялося, що частина українців могла зіткнутися із втратою статусу та соціальних виплат. З 1 вересня деяким одержувачам захисту потрібно підтвердити особу. В іншому випадку тимчасовий статус міг бути анульований, а виплати за програмою 800 – припинено.

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