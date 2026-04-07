Украинцы увлекают бизнес в Польше: каждый десятый магазин Żabka открыли именно они

Украинцы все активнее интегрируются в экономику Польши – и не только как работники, но и как предприниматели. Последние данные свидетельствуют: наши граждане уже контролируют большую часть малого бизнеса в популярной продуктовой сети.

Более тысячи точек и стремительный рост – украинцы стали ключевыми игроками на рынке

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет польское медиа Wiadomosci handlowe.

По информации журналистов, украинцы открыли более тысячи магазинов сети Żabka, что составляет около 10% всех точек этой франчайзинговой сети в Польше .

Резкий скачок после 2022 года

Особенно стремительный рост произошел за последний год. Только за этот период более 600 украинцев стали новыми франчайзи Żabka.

Для сравнения: еще летом 2024 общее количество украинских партнеров сети составляло около 500 человек.

В самой компании подтверждают – после начала полномасштабной войны интерес украинцев к ведению бизнеса в Польше существенно вырос .

Кто открывает эти магазины

Большинство украинских предпринимателей в Żabka – это люди, давно живущие в Польше.

В частности:

– 44% проживают в стране от 7 до 10 лет;

– только 15% переехали менее трех лет назад.

Таким образом, украинцы стали крупнейшей иностранной группой среди франчайзи , уступая только самим полякам.

Масштабы сети и влияние украинцев

На конец 2025 года Żabka Group насчитывала более 12 тысяч магазинов, большинство из которых работают в Польше.

Ежегодно сеть активно расширяется – только за 2025 год было открыто более 1200 новых точек.

В то же время эксперты отмечают: украинцы уже играют заметную роль в развитии малого бизнеса в Польше , и эта тенденция только усиливается.

В целом, украинская бизнес-активность в Польше стремительно растет. По официальным данным, после 2022 года граждане Украины открыли там более 120 тысяч компаний, а их вклад в экономику страны оценивается в десятки миллиардов.

