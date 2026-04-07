Українці захоплюють бізнес у Польщі: кожен десятий магазин Żabka відкрили саме вони

Українці дедалі активніше інтегруються в економіку Польщі – і не лише як працівники, а як підприємці. Останні дані свідчать: наші громадяни вже контролюють значну частину малого бізнесу в популярній продуктовій мережі.

Понад тисяча точок і стрімке зростання – українці стали ключовими гравцями на ринку

Як повідомляють "Коментарі", про це пише польське медіа Wiadomosci handlowe.

За інформацією журналістів, українці відкрили понад тисячу магазинів мережі Żabka, що становить близько 10% усіх точок цієї франчайзингової мережі у Польщі.

Різкий стрибок після 2022 року

Особливо стрімке зростання відбулося за останній рік. Лише за цей період понад 600 українців стали новими франчайзі Żabka.

Для порівняння: ще влітку 2024 року загальна кількість українських партнерів мережі становила близько 500 осіб.

У самій компанії підтверджують – після початку повномасштабної війни інтерес українців до ведення бізнесу в Польщі суттєво зріс.

Хто відкриває ці магазини

Більшість українських підприємців у Żabka – це люди, які вже давно живуть у Польщі.

Зокрема:

– 44% проживають у країні від 7 до 10 років;

– лише 15% переїхали менш ніж три роки тому.

Таким чином, українці стали найбільшою іноземною групою серед франчайзі, поступаючись лише самим полякам.

Масштаби мережі та вплив українців

Станом на кінець 2025 року Żabka Group налічувала понад 12 тисяч магазинів, більшість із яких працюють у Польщі.

Щороку мережа активно розширюється – лише за 2025 рік було відкрито понад 1200 нових точок.

Водночас експерти наголошують: українці вже відіграють помітну роль у розвитку малого бізнесу в Польщі, і ця тенденція лише посилюється.

Загалом українська бізнес-активність у Польщі стрімко зростає. За офіційними даними, після 2022 року громадяни України відкрили там понад 120 тисяч компаній, а їхній внесок у економіку країни оцінюється у десятки мільярдів.

