"Польща для поляків": агресивна жінка напала на двох неповнолітніх українок в центрі Познані

Slava Kot
У польському місті Познань стався напад на двох українських дівчат-підлітків. Інцидент супроводжувався образами через національність та нападами агресивної жінки. Відео поширилося в соціальних мережах, що змусило польську поліцію реагувати публічно.
У Познані жінка напала на двох українських дівчат. Фото з відкритих джерел
За інформацією місцевих медіа, інцидент сталався 4 квітня близько 23:00 на вулиці Святого Марціна у центрі міста. Агресивна жінка почала переслідувати двох приблизно 15-річних українок, вигукуючи ксенофобські гасла та нецензурні образи через національність дівчат.
Свідки розповідають, що нападниця кричала "Польща для поляків" та вимагала, щоб дівчата залишили країну. Коли одна з перехожих жінок спробувала втрутитися та захистити підлітків, агресія переключилася і на неї.
На відео, яке з’явилося в інтернеті, видно, як нападниця переслідує та штовхає людей посеред вулиці. За попередніми даними, 36-річна жінка могла перебувати під впливом невідомих речовин.
Згодом правоохоронці опублікували оновлення, де повідомили, що жінку, яка напала на українок, була затримана.
