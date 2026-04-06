"Польща для поляків": агресивна жінка напала на двох неповнолітніх українок в центрі Познані

У польському місті Познань стався напад на двох українських дівчат-підлітків. Інцидент супроводжувався образами через національність та нападами агресивної жінки. Відео поширилося в соціальних мережах, що змусило польську поліцію реагувати публічно.

У Познані жінка напала на двох українських дівчат. Фото з відкритих джерел

За інформацією місцевих медіа, інцидент сталався 4 квітня близько 23:00 на вулиці Святого Марціна у центрі міста. Агресивна жінка почала переслідувати двох приблизно 15-річних українок, вигукуючи ксенофобські гасла та нецензурні образи через національність дівчат.

Свідки розповідають, що нападниця кричала "Польща для поляків" та вимагала, щоб дівчата залишили країну. Коли одна з перехожих жінок спробувала втрутитися та захистити підлітків, агресія переключилася і на неї.

На відео, яке з’явилося в інтернеті, видно, як нападниця переслідує та штовхає людей посеред вулиці. За попередніми даними, 36-річна жінка могла перебувати під впливом невідомих речовин.

"У зв’язку з появою в інтернеті запису з вулиці Святого Марціна в Познані, на якому видно, як жінка фізично нападає на іншу жінку та ображає її через національність, повідомляємо, що від потерпілої сторони отримано заяву", — повідомила поліція 6 квітня.

Згодом правоохоронці опублікували оновлення, де повідомили, що жінку, яка напала на українок, була затримана.

"Жінку затримано. Її доставлять до прокуратури для допиту. Вона має попередні судимості за погрози, образи, крадіжки, підробку документів, шахрайство та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Злочини на ґрунті ненависті тепер караються позбавленням волі на строк до трьох років", – йдеться в заяві поліції.

