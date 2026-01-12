Украинку не пустили на самолет в Польше из-за шутливой надписи на лбу

В варшавском аэропорту имени Фридерика Шопена 29-летнюю гражданку Украины не допустили на авиарейс в Цюрих из-за надписи на ее лице. Женщина губной помадой написала на голове слово "бомба", что повлекло за собой немедленную реакцию служб безопасности.

Украинку не пустили на самолет в Варшаве. Фото из открытых источников

Инцидент произошел 11 января в зале регистрации аэропорта Окенце. Работники аэропорта заметили пассажирку с надписью на лбу и сообщили пограничной службе Польши. Стражи порядка оперативно прибыли на место и задержали украинку для проверки.

По данным пограничников, пассажирка вела себя спокойно, не сопротивлялась и выполняла все указания. После личного досмотра и тщательной проверки багажа опасных предметов или запрещенных веществ обнаружено не было. Сама женщина объяснила, что надпись на лбу была шуткой и не имела никакого злого умысла.

Шутку украинки в Польше признали нарушением правил общественной безопасности и оштрафовали на 500 злотых, что соответствует почти 6 тысячам гривен. Кроме того, ее не допустили на рейс в Швейцарию, куда планировала вылететь гражданка Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше эвакуировали аэропорт из-за выходки украинской пенсионерки. 60-летняя женщина имела билеты на самолет из польского города Лодзь в Лондон, однако прибыла в аэропорт раньше, поэтому решила поехать в город. Чтобы не носиться с чемоданом, пенсионерка оставила его в туалете аэропорта, где вещи обнаружили охранники и вызвали саперов.

Также "Комментарии" писали, что в аэропорту Кракова украинке отказали во въезде из-за предварительной судимости в Польше. Она была внесена в "черный список".