Українку не пустили на літак у Польщі через жартівливий напис на лобі

У варшавському аеропорту імені Фридерика Шопена 29-річну громадянку України не допустили на авіарейс до Цюриха через напис на її обличчі. Жінка губною помадою написала на чолі слово "бомба", що спричинило негайну реакцію служб безпеки.

Українку не пустили на літак у Варшаві. Фото з відкритих джерел

Інцидент стався 11 січня у залі реєстрації аеропорту Окенце. Працівники аеропорту помітили пасажирку з написом на лобі і повідомили прикордонну службу Польщі. Правоохоронці оперативно прибули на місце та затримали українку для перевірки.

За даними прикордонників, пасажирка поводилася спокійно, не чинила опору та виконувала всі вказівки. Після особистого огляду й ретельної перевірки багажу небезпечних предметів або заборонених речовин виявлено не було. Сама жінка пояснила, що напис на лобі був жартом і не мав жодного злого умислу.

Жарт українки в Польщі визнали порушенням правил громадської безпеки та оштрафували на 500 злотих, що відповідає майже 6 тисячам гривень. Крім того, її не допустили на рейс до Швейцарії, куди планувала вилетіти громадянка України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Польщі евакуювали аеропорт через витівку української пенсіонерки. 60-річна жінка мала квитки на літак з польського міста Лодзь до Лондона, однак прибула в аеропорт раніше, тому вирішила поїхати в місто. Щоб не носитися з валізою пенсіонерка лишила її в туалеті аеропорту, де речі виявили охоронці та викликали саперів.

Також "Коментарі" писали, що в аеропорту Кракова українці відмовили у в’їзді через попередню судимість у Польщі. Вона була внесена до "чорно списку".