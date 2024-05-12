Украинские беженцы могут массово покинуть Польшу: какая причина

Украинские власти приняли новый закон о мобилизации, который должен вступить в силу 18 мая. В Польше отреагировали и пообещали помочь Украине с возвращением мужчин призывного возраста. Такая ситуация может привести к оттоку украинских беженцев из Польши.



Украинские мужчины могут массово покинуть Польшу. Фото из открытых источников

Как указывает издание Forbes, польские предприниматели считают, что новый закон о мобилизации в Украине может иметь негативные последствия для экономики Польши. Тысячи украинцев, живущих в Польше, могут уйти с работы в армию, или уехать из страны.

Украинец, живущий в Варшаве и пожелавший остаться анонимным, считает, что ситуация может заставить некоторых украинцев пересмотреть свою жизнь в Польше, ведь другие страны региона, в частности, Эстония и Германия, исключили депортацию украинцев.

"Те, кто не хочет призыва, будут искать способы любой ценой избежать возвращения в Украину, даже если это будет означать присоединение к серой экономике или переезд с семьей в другую страну. Польша может в конечном итоге потерять часть своей необходимой рабочей силы", – говорит украинец.

Специалист по легализации занятости в агентстве по трудоустройству Contrain Group Андрей Арканюк объясняет, что украинцы внезапно и массово не будут покидать Польшу. Однако ситуация может измениться, ведь Украина и Варшава подписали соглашение об упрощении исполнения судебных решений в обеих странах. Таким образом, решения по уклонению от мобилизации украинцев могут применяться в Польше.

"Если это произойдет в больших масштабах, может произойти массовый выезд граждан Украины призывного возраста из Польши", – добавляет Андрей Арканюк.

Из около миллиона украинских беженцев, приехавших в Польшу после начала полномасштабного вторжения в 2022 году, 371 тыс. – это мужчины призывного возраста.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры жалуются на новый закон о мобилизации в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Польше назвали страну, которая может оказать давление на российского диктатора Путина, чтобы закончить войну в Украине.