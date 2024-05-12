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Украинские беженцы могут массово покинуть Польшу: какая причина

Из-за нового закона о мобилизации в Украине, украинские беженцы призывного возраста могут массово покинуть Польшу.

сегодня, 10:15
Автор:
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Slava Kot
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Украинские власти приняли новый закон о мобилизации, который должен вступить в силу 18 мая. В Польше отреагировали и пообещали помочь Украине с возвращением мужчин призывного возраста. Такая ситуация может привести к оттоку украинских беженцев из Польши.

Украинские беженцы могут массово покинуть Польшу: какая причина

Украинские мужчины могут массово покинуть Польшу. Фото из открытых источников

Как указывает издание Forbes, польские предприниматели считают, что новый закон о мобилизации в Украине может иметь негативные последствия для экономики Польши. Тысячи украинцев, живущих в Польше, могут уйти с работы в армию, или уехать из страны.

Украинец, живущий в Варшаве и пожелавший остаться анонимным, считает, что ситуация может заставить некоторых украинцев пересмотреть свою жизнь в Польше, ведь другие страны региона, в частности, Эстония и Германия, исключили депортацию украинцев.

"Те, кто не хочет призыва, будут искать способы любой ценой избежать возвращения в Украину, даже если это будет означать присоединение к серой экономике или переезд с семьей в другую страну. Польша может в конечном итоге потерять часть своей необходимой рабочей силы", – говорит украинец.

Специалист по легализации занятости в агентстве по трудоустройству Contrain Group Андрей Арканюк объясняет, что украинцы внезапно и массово не будут покидать Польшу. Однако ситуация может измениться, ведь Украина и Варшава подписали соглашение об упрощении исполнения судебных решений в обеих странах. Таким образом, решения по уклонению от мобилизации украинцев могут применяться в Польше.

"Если это произойдет в больших масштабах, может произойти массовый выезд граждан Украины призывного возраста из Польши", – добавляет Андрей Арканюк.

Из около миллиона украинских беженцев, приехавших в Польшу после начала полномасштабного вторжения в 2022 году, 371 тыс. – это мужчины призывного возраста.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры жалуются на новый закон о мобилизации в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Польше назвали страну, которая может оказать давление на российского диктатора Путина, чтобы закончить войну в Украине.



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Обсуждения

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Олег

сегодня, 10:05

Я думаю, що втікачі з України - це мужики які зараз є повні сил для захисту України, а вони сидять під спідницями своїх жінок в Польщі і ніфіга не роблять, а тільки є кацапо3,14здящі і живуть за рахунок польських платників податків...послухайте що говорять поляки, яки бачать як мужики з розжертими мордами слухають кацапську музику, говорять кацапською і жирують за рахунок поляків, вони дивуються хто від кого шукає захист...Департувати військовопридатних, нехай захищають Україну, а то потім поприїзжають на звільнені міста і будуть кацапо3,14здячити що вони хєрої і просити )(уйла прийти навести порядок...


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