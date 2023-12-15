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Украинские беженцы начали сомневаться, оставаться ли им в Польше: что произошло

Украинцы в Польше думают о том, чтобы возвращаться домой или переезжать в другую страну Европы

сегодня, 16:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Только 20% украинцев имеют четкое понимание, что намерены остаться в Польше, чтобы именно с этой страной связать свою дальнейшую жизнь, 3% планируют находиться здесь до 5 лет, 11% остаются минимум на год, 10% — на полгода. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса международного агентства по трудоустройству Gremi Persomal.  

Украинские беженцы начали сомневаться, оставаться ли им в Польше: что произошло

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Согласно данным опроса агентства от марта 2023 года, оставаться жить в Польше собирались 38% украинцев, выехавших из-за войны. Осенью 2022 года 35% украинцев собирались оставаться в Польше навсегда.


Большинство опрошенных в ноябре 2023 года украинцев – 46% – не смогли определиться, стоит ли им оставаться в Польше, вернуться домой или переехать в другую европейскую страну.

Столь высокий процент сомневающихся связан с запланированным повышением минимальной зарплаты в Польше с 1 января 2024 года – до 3222 злотых (около 30 000 грн), считают в агентстве. Повышение зарплаты будет рекордным за последние 15 лет.

В агентстве объясняют, что повышение минимальной заработной платы наиболее положительно скажется на работниках низкоквалифицированных профессий: заводских рабочих, упаковщиках и так далее.

Читайте также на портале "Комментарии" — спустя два месяца после парламентских выборов в Польше появился новый премьер. Представители правящей восемь лет партии "Право и справедливость", которая на выборах победила, но проиграла суммарно новой коалиции во главе с лидером "Гражданской платформы" Дональдом Туском, пыталась удержать власть. Президент Анджей Дуда двигал в премьеры действующего руководителя правительства Матеуша Моравецкого. Но обновленный Сейм 10 декабря выразил Моравецкому недоверие. И поддержал Туска в качестве нового главы правительства. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чего Украине ожидать от Польши при правительстве Туска.




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Источник: https://gremi-personal.com.ua/minimalna-zarplata-u-polshhi-zroste-na-18-skilki-proponujut-ukraincjam/
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