Украинские беженцы начали сомневаться, оставаться ли им в Польше: что произошло

Только 20% украинцев имеют четкое понимание, что намерены остаться в Польше, чтобы именно с этой страной связать свою дальнейшую жизнь, 3% планируют находиться здесь до 5 лет, 11% остаются минимум на год, 10% — на полгода. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса международного агентства по трудоустройству Gremi Persomal.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Согласно данным опроса агентства от марта 2023 года, оставаться жить в Польше собирались 38% украинцев, выехавших из-за войны. Осенью 2022 года 35% украинцев собирались оставаться в Польше навсегда.

Большинство опрошенных в ноябре 2023 года украинцев – 46% – не смогли определиться, стоит ли им оставаться в Польше, вернуться домой или переехать в другую европейскую страну.

Столь высокий процент сомневающихся связан с запланированным повышением минимальной зарплаты в Польше с 1 января 2024 года – до 3222 злотых (около 30 000 грн), считают в агентстве. Повышение зарплаты будет рекордным за последние 15 лет.

В агентстве объясняют, что повышение минимальной заработной платы наиболее положительно скажется на работниках низкоквалифицированных профессий: заводских рабочих, упаковщиках и так далее.

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