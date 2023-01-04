Украинские беженцы в Польше: эксклюзивные подробности жизни за границей от переселенки из Днепропетровщины

С самого начала российского вторжения в Украину большое количество государств приняло к своим объятиям беженцев, многим из которых суждено было пережить оккупацию, постоянные взрывы и недели жизни в подвалах. Польша стала страной, границу которой пересекло более 8 миллионов украинцев – это абсолютный рекорд по количеству переселенцев в одном государстве. Среди числа беженцев, вынужденных бежать от войны, спасая жизнь, как свою, так и своих детей, стала Дарья Андриенко. Вместе с маленькой дочкой женщина приехала из одного из райцентров Днепропетровщины, в начале марта прошлого года.

фото тематическое, из открытых источников

"Я приехала с ребенком в Польшу в марте 2022 года в связи с военным конфликтом. Здесь нас встретил мой муж, который уже находился на тот момент в Польше, с ноября 2021 года", — говорит Дарья.

Проблемы беженцев в Польше: к каким сложностям готовиться?

Издание "Комментарии" решило из первых уст узнать о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы, которые едут искать защиту за границей. По словам Дарьи, такие проблемы действительно существуют, женщина выделили три самых главных вопроса, к решению которых советует готовиться каждому, кто собирается ехать в Польшу.

"Главная проблема, с которой я столкнулась – это поиск и аренда жилья. Не смотря, что я нахожусь в Польше уже 10 месяцев, данный вопрос до сих пор остается болезненным, ведь недвижимость здесь довольно дорогая. Иногда можно даже отдать всю свою зарплату за месяц, потому что кроме фиксированной арендной платы существует еще ряд дополнительных платежей, которые ежемесячно могут изменяться в цене", – подчеркивает женщина.

Вторая проблема, добавляет главная героиня материала, заключается в незнании польского языка, без которого сложности вызывает даже обычный поход в магазин.

"Не зная языка, ты не можешь даже спросить у прохожего, каким автобусом доехать до той, или иной остановки. Плюс ко всему нужно было искать работу, ведь без дела сидеть невозможно. Здесь возникла еще одна проблема. Муж работал по 12 часов, дочь оставить было не с кем. Таким образом, я, без знания языка должна была найти работу близкую к детскому саду и только с 8-ми часовым графиком. Нашла, но мне просто повезло, ведь на самом деле подобную работу найти практически невозможно, тем более в таком небольшом городе, где мы проживаем", — делится с нашим изданием Дарья.

Третьей проблемой женщина называет поиск места для ребенка в польском детском саду. Учитывая, что городок, в котором сегодня проживает семья Дарьи небольшой, серьезных проблем здесь не было, ее дочь практически сразу приняли в группу, в очередях "стоять" не пришлось. При этом героиня материала подчеркиваю, что многим ее знакомым не так повезло – в больших городах проблема с садами действительно существует, непредсказуемая ситуация может возникнуть, как с отсутствием мест, так и с месторасположением садика, ведь ехать после работы полтора часа по городу, чтобы забрать ребенка тоже не легко.

Помощь волонтеров: на что рассчитывать?

По словам Дарьи, с первых дней она почувствовала сильную поддержку со стороны волонтеров, они делились всем, чем могли – продуктами питания, одеждой и всеми необходимыми вещами, в которых в начале она сильно нуждалась.

"Что касается финансовой помощи, то, чтобы ее получить, понадобилось время и терпение. Сначала нужно было оформить номер Pesel и открыть счет в банке. Долго думала, с чего начать, везде были огромные очереди, тогда был очень сильный поток беженцев. Получив необходимые документы, я получила первую единовременную помощь – 300 злотых на каждого члена семьи. Она пришла мне на счет через 1,5 месяца после подачи заявки. Позже подала документы на ребенка по программе "500+", его получаю до сих пор – каждый месяц насчитывают по 500 злотых", — рассказывает переселенка.

По словам Дарьи этой помощи, в принципе, было достаточно для ее семьи, чтобы адаптироваться в чужой стране, как-то прожить то самое тяжелое первое время, когда еще ничего нет и неизвестно, что будет завтра.

"Мое впечатление от жизни в Польше в целом хорошее. Первое, что бросается в глаза – это хорошие дороги. Впервые в жизни по субботам и воскресеньям начала позволять себе отдыхать. К этому нельзя привыкнуть, ведь в Украине в выходные всегда что-то делала по дому, сама себе искала работу. Единственный небольшой минус – это закрытые супермаркеты в воскресенье и не идеальная медицина, ведь чтобы попасть к врачу, нужно долго ждать или много платить.

Как вывод можно с уверенностью сказать, что жизнь за границей, какая бы страна ни была, нельзя назвать легкой. Но если говорить конкретно о судьбе беженцев, то Польша достойно выполняет обещание помогать им, поддерживать и создавать условия для их адаптации.

Напомним , ранее мы сообщали, что Вооруженные Силы Польши в этом году закупят рекордное количество винтовок у отечественного производителя.

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