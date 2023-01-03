Вооруженные силы Польши закупят рекордное количество винтовок Grot: детали

Вице-премьер-министр Польши Мариуш Блащак, он же министр обороны заявил, что государственное Агентство вооружений заключило контракт с отечественной фабрикой "Lucznik" из Радомна, специализирующейся на производстве боеприпасов и оружия. Известно, что предметом договора стали винтовки Grot, в Минобороны выделили на их покупку рекордную сумму – больше 800 миллионов злотых.

фото тематическое, из открытых источников

По имеющимся данным, винтовки производства фабрики "Лучник" в основном используются только польской и украинской армиями. Однако на фоне российского вторжения в Украину фабрика из Радомна решила увеличить количество производимой продукции, поэтому не исключено, что польское оружие вскоре начнет пользоваться спросом со стороны стран ближнего и дальнего зарубежья.

"Винтовки – это очень хорошее оружие, оно отлично зарекомендовало себя в Украине, мы получаем позитивные отклики от военнослужащих. Я рад, что наша отечественная оружейная фабрика в Радомно начала наращивать свои производственные мощности. Надеюсь, что в будущем винтовки Grot станут нашим эксклюзивным экспортным продуктом", — отметил министр обороны Блащак.

Известно, что контракт на закупку винтовок между фабрикой "Лучник" и Агентством вооружений вступил в силу от позавчера, 1 января. Таким образом, уже очень скоро первая партия Grot поступит в распоряжении вооруженных сил Польши.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Польше были выдвинуты обвинения активисту, который публично поддержал кровавую войну России против Украины. В данный момент дело передано в суд, СМИ активно следят за развитием событий, скорее всего мужчина получит обвинительный приговор, ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

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