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Vitalii Rozkariaka
Вице-премьер-министр
Польши Мариуш Блащак, он же министр обороны заявил, что государственное
Агентство вооружений заключило контракт с отечественной фабрикой "Lucznik" из Радомна, специализирующейся на
производстве боеприпасов и оружия. Известно, что предметом договора стали
винтовки Grot, в Минобороны
выделили на их покупку рекордную сумму – больше 800 миллионов злотых.
фото тематическое, из открытых источников
По имеющимся
данным, винтовки производства фабрики "Лучник" в основном используются только
польской и украинской армиями. Однако на фоне российского вторжения в Украину
фабрика из Радомна решила увеличить количество производимой продукции, поэтому
не исключено, что польское оружие вскоре начнет пользоваться спросом со стороны
стран ближнего и дальнего зарубежья.
"Винтовки – это очень
хорошее оружие, оно отлично зарекомендовало себя в Украине, мы получаем
позитивные отклики от военнослужащих. Я рад, что наша отечественная оружейная
фабрика в Радомно начала наращивать свои производственные мощности. Надеюсь,
что в будущем винтовки Grot
станут нашим эксклюзивным экспортным продуктом", — отметил министр обороны
Блащак.
Известно, что
контракт на закупку винтовок между фабрикой "Лучник" и Агентством вооружений
вступил в силу от позавчера, 1 января. Таким образом, уже очень скоро первая партия
Grot поступит в распоряжении
вооруженных сил Польши.
Напомним, ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в Польше были выдвинуты обвинения
активисту, который публично поддержал кровавую войну России против Украины. В
данный момент дело передано в суд, СМИ активно следят за развитием событий,
скорее всего мужчина получит обвинительный приговор, ему грозит лишение свободы
сроком до 5 лет.
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